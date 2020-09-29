Correa 20. ameliyatını olacak

Geçen yıl Belçika'da gerçekleştirilen Formula 2 yarışında Juan Manuel Correa ve Anthoine Hubert'ın karıştığı büyük bir kaza yaşanmıştı. Correa o kazada ciğerinden ve sağ bacağından ağır şekilde yaralandı. Hubert ise hayatını kaybetti.

Correa belli bir süre komada kaldı ancak sonunda duruma iyiye gitti ve hayatı normale dönmeye başladı. Ancak sağ bacağında ciddi kırıklar vardı ve kazadan bu yana rehabilitasyon sürecine devam ediyor.

Amerikalı sürücü şimdiye kadar sayısız ameliyat oldu ve hâlâ istediği gibi yürüyemiyor ve ayağını hareket ettiremiyor.

Ağustos ayında konuşan Correa, hedefinin 2021'de Formula 2'ye geri dönmek olduğun söylemişti.

Bugün kısa bir açıklama yapan genç sürücü, 20. ameliyatına gireceğini söyledi ve bu ameliyatın ardından önümüzdeki iki ayda işlerin kendisi için daha da iyi gitmesini beklediğini belirtti.

Correa şöyle yazdı: "20. ameliyatım olduğuna inandığım bir şeye giriyorum, ama dürüst olmak gerekirse saymayı bıraktım."

"Önümüzdeki iki ay içinde gerçekten büyük bir ilerleme olacak! Bunun için çok heyecanlıyım."