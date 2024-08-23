Coronel'den, Verstappen'den daha iyi olduğunu iddia eden Larson'a yanıt: "İkisi yarışırsa, Larson bir köşede ağlar"

Tom Coronel, Verstappen'i güçlü bir şekilde savunarak Larson'ın olası bir yarış durumunda 'bir köşede ağlayacağını' öne sürdü.

Knoxville Nationals'da son dört yıldaki üçüncü galibiyetini kutlarken Larson, FloRacing'e verdiği bir röportajda Max Verstappen'en daha iyi olduğunu söyleyerek yeni bir gündem yaratmıştı.

Larson, "Verstappen'den daha iyi olduğumu biliyorum çünkü daha çok yönlü bir sürücüyüm."

"Verstappen Sprint Car aracına binip Knoxville'de kazanamaz." demişti.

Larson'ın bu cesur iddiası büyük bir tepkiyle karşılandı.

RN365'e konuşan Tom Coronel ise bu konuda şunları söyledi: "Eğer bunu söylüyorsa, Amerika'da içinde bulunduğu balonun dışında dünyada neler olup bittiğini bilmiyordur."

"Max Verstappen'den daha iyi olduğunuzu düşünüyorsa, aralarında bir yarış yapılmasını çok isterim. Çünkü kesinlikle kaybedecek."

"Max, GT araçlarında da simülasyonda her şeyiyle üstün."

"Kyle, üzgünüm ama bence yanılıyorsun. Bunu söylüyorsan yarış aracı sürmenin ne olduğunu hiç anlamamışsın demektir."

Coronel ayrıca, Larson'ın bir yarışta doğrudan Verstappen ile eşleştirilmesi durumunda neler olacağını hayal ederek, "Max'in sadece iki antrenman seansına ihtiyacı olur, sonrasında Kyle bir köşede ağlar."