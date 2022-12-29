Coronel: "Verstappen'in yanına gelmek, Norris'e zarar verir"

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Lando Norris'in adı dönem dönem Red Bull ile anılıyor ve Max Verstappen'in takım arkadaşı olabileceği konuşuluyor.

2025 sonuna kadar McLaren ile anlaşması bulunan Norris, daha önce Red Bull ile çeşitli görüşmelerde bulunduğunu kabul etti.

Christian Horner bu konuyla ilgili "Norris ile ne zaman görüşsek, ertesi gün McLaren ile yeni kontrat imzaladı." diyerek gülümsemişti.

McLaren'ın 2022 performansı Noris'i hayal kırıklığına uğratmışa benziyor ve mevcut durum devam ederse, takımdan erken ayrılmayı seçebilir ancak Tom Coronel, Norris'e Verstappen'in takım arkadaşı olmamasını tavsiye ediyor.

Bu yıl WTCR'de yarışan Coronel, FORMULE 1 Magazine ile yaptığı söyleşide Norris'i Verstappen'in yanına koymanın iyi bir fikir olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle hayır!"

"O zaman o da diğerleriyle (Gasly, Albon ve Perez) aynı kaderi yaşar."

"Max'in yanındaysanız kariyeriniz biter."

Coronel, Norris'in Red Bull'a gitmemesini doğru buluyor fakat McLaren'da kalma kararını sorguluyor.

"Bana sorarsanız tam olarak bundan ötürü Red Bull'a gitmemesi çok mantıklıydı."

"Başka bir fırsat beklemek daha iyi. Şu anda bence tam olarak bunu yapıyor."

"Yine de bulunduğu takım bence yanlış. Başka yerlere bakması gerekiyor."