Coronel: "Verstappen, Ferrari ile mücadeleye hazırlıksız geldi"

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Ferrari, sezon öncesi testlerinde gridin en hızlısıydı ve Charles Leclerc veya Carlos Sainz'ın zirvede yer almadığı bir zaman tablosu neredeyse yoktu.

Red Bull ise Bahreyn'de, Verstappen ve Perez yakıt pompası problemleri nedeniyle yarış dışı kalmadan önce griddeki en iyi ikinci takımdı ve Scuderia'ya yetişmeye çalıştı.

Ancak son dünya şampiyonu Verstappen, Suudi Arabistan'da Leclerc ile heyecan verici bir mücadelenin ardından sezonun ilk galibiyetini aldı.

Bununla birlikte işler Red Bull için umut vaat edici görünüyor çünkü takım, Emilia Romagna Grand Prix'sinden itibaren aracın 8 kg daha hafif olmasını ve böylece daha hızlı olmayı hedefliyor.

Coronel, "Gördüğüm kadarıyla şimdiye kadar Ferrari'nin aracı daha iyiydi."

"Leclerc silahla savaşırken Max bıçak ile savaştı. Şimdi ikisinin de silahı var. Red Bull'un bir engeli vardı ve şimdi bunu çözdüler. Bu çok iyi bir haber. Max artık mücadele edebilir." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Coronel, ekstra ağırlığın aracın performansını nasıl etkilediğini anlattı.

50 yaşındaki eski pilot şunları söyledi: "Ağırlık her şey demek."

"Daha az ağırlık ile daha kolay frenleyebilir ve daha kolay hızlanabilirsiniz. Yakıtın tam olmasıyla yarım olması arasındaki tur zamanı farkının ne kadar fazla olduğunu görebilirsiniz."

"Çok güvenli bir kaynaktan Red Bull'un sorunlarının %75'ini çözdüğünü duydum."

"Araç yaklaşık yedi kilogram hafifletildi. Zemini ve diğer birçok parçayı hafiflettiklerini anlıyorum."