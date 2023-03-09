Coronel: "Verstappen-Alonso mücadelesi seyirci için harika olurdu"

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Sezonun açılış yarışı özellikle iki takım için tam anlamıyla rüya gibiydi: Red Bull ve Aston Martin.

Bu pistte 2013 sezonundan beri yarış kazanamayan Red Bull bu kez Max Verstappen ile dominant bir galibiyete ulaşırken Sergio Perez'in ikinciliğiyle de duble yaptı.

Aston Martin ise geçen yıl dipleri gördüğü pistte bu kez en iyi dört takımdan biriydi ve Fernando Alonso'nun güçlü yarış performansı sayesinde önce Lewis Hamilton'ı, sonra da Carlos Sainz'ı geride bırakarak podyuma çıktı.

Lance Stroll'ün de George Russell'ı pist üstünde geride bıraktığını hesaba kattığımızda, Aston Martin'in -hiç olmazsa yarış performansı anlamında- en iyi ikinci takım olduğunu söyleyebiliriz.

Motorsport.com'a yarışı yorumlayan Tim Coronel, sonraki yarışlarda pist üstünde bir Alonso-Verstappen mücadelesi görmek istiyor.

Coronel, "Max'i ekranda göremedik, sadece son birkaç turu görebildik. Ama yarışın geri kalanı iyiydi, orta gruptaki farkların eridiğini görebilirsiniz."

"Alonso elbette harika şeyler gösterdi, sadece sonunda aldığı riskin karşılık verdiğini söyleyebilirim. Bütün yarış boyunca sınırdaydı."

"Yine de en azından Max ile pist üstünde mücadele edebilmeleri harika olurdu. İkisi de aynı karaktere sahip pilotlar."

"Rakiplerine hiçbir şekilde izin vermiyorlar ve eğer mecbur kalırlarsa birlikte [pist dışına] çıkıyorlar. Seyirciler için bunu çok isterim."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 Fotoğraf: Erik Junius

Alonso belki Verstappen ile liderlik mücadelesi veremedi, ancak başta Hamilton'a karşı olmak üzere diğer mücadeleleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Düzlük sonlarında nispeten dezavantajlı görünen Alonso, 4. virajdaki başarısız bir denemenin ardından 10. virajda ikinci bir hamle yaparak iç çizgiyi aldı ve geçişini tamamladı.

Coronel, "[Alonso için] en iyi an elbette Hamilton'la olan mücadelesiydi, McLaren zamanından iki büyük rakipler. Geçiş yaptığı noktayla herkesi, yorumcuları, beni ve Lewis'i şaşırttı. Tam bir kabadayı gibiydi."

"Bence Hamilton yarışın kalanı boyunca kafasını kaşıyıp durdu: 'Burada ne oldu, normalde bu tür hareketleri yapan taraf benim' diye düşünmüş olmalı.

"Alonso'daki savaşçı ruhu tekrar görüyorsunuz, en ideal noktanın kokusunu alıyor, bence bunu görmek çok güzel."

"Ayrıca bu motivasyon takıma da yansıyor, harika bir araca sahipler. Bunu da düşünmek zorundayız, aksi takdirde [Lance] Stroll de altıncı olamazdı." dedi.