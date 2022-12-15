Coronel: "Sezon başlarken Lewis için emeklilik vaktinin geldiğini düşünüyordum"

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Geçtiğimiz sezon son turda sekizinci şampiyonluğu kaybeden Hamilton, sonraki iki ay boyunca tabiri caizse sırra kadem basarak kısa bir inziva süreci geçirdi.

Şubat ayının başlarında geri dönen ve emeklilik iddialarını yanıtlayan İngiliz pilot, yeni kuralların ilk sezonuna pek de iyi bir giriş yapamadı, bu durumda Mercedes'in de aynı şekilde birçok sorun yaşamasının da büyük payı var.

Ancak sezon ilerledikçe toparlanan ve Kanada-Macaristan arası beş yarışlık bir podyum serisi yakalayan Hamilton'ın ikinci yarıda yeniden alıştığımız formuna döndüğü söylenebilir.

Motorsport Hollanda'ya hamilton'ın sezonunu yorumlayan Coronel, başlangıçta Hamilton'ın motivasyonunu kaybettiğini düşündüğünü itiraf ediyor.

"Sezon başlarken genel itibariyle Hamilton için emeklilik zamanının geldiğini düşünüyordum, gerçekten. Bu düşüncemin sebebi ise motivasyon eksikliği yaşayabileceğiydi."

"Geçen yıl bir sporcu olarak aldığı darbeyi öylece atlatması kolay değildi, bu insanın kafasını kemirir ve geceleri uyutmaz."

"Ne kadar büyük bir sporcu olursanız olun, herkes bunu yaşar, bu yüzden Hamilton'ın çok da motive olamayacağını düşünmüştüm." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in ikinci yarıda toparlanması takımı her açıdan olumlu etkiledi. Dalgalanma problemini tamamen ortadan kaldıran takım, Brezilya'da George Russell ile sezonun ilk ve tek galibiyetine ulaşsa da bu dönem daha çok öne çıkan isim Hamilton oldu.

İkinci yarının ışığında sözlerine devam eden Coronel, "Lewis ilk aylarda pozitiflikten yoksundu ama Barselona'dan itibaren yavaş yavaş motive olmaya başladı, bir süre sonra ise alışık olduğumuz Lewis'i yeniden izlemeye başladık."

"Özellikle son yarışlarda oldukça güçlü bir Hamilton vardı, evet, belki Mercedes'in bu yılki tek galibiyetine Russell imza attı, ancak yılı nasıl bitirdiğine baktığımızda Hamilton'ın da bir galibiyeti hak ettiğini görüyoruz."

"Yılın sonunda Lewis'in gerçekten iyi sürdüğünü ve özellikle gelecek yıl için mücadele ruhunun geri geldiğini gösterdiğini söylemeliyim." dedi.