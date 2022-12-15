Coronel: "Sezon başlarken Lewis için emeklilik vaktinin geldiğini düşünüyordum"
Tom Coronel, sezon başlarken Lewis Hamilton için emeklilik vaktinin geldiğini düşündüğünü, sezon ilerledikçe alıştığı Lewis'i yeniden görmeye başladığını söylüyor.
Geçtiğimiz sezon son turda sekizinci şampiyonluğu kaybeden Hamilton, sonraki iki ay boyunca tabiri caizse sırra kadem basarak kısa bir inziva süreci geçirdi.
Şubat ayının başlarında geri dönen ve emeklilik iddialarını yanıtlayan İngiliz pilot, yeni kuralların ilk sezonuna pek de iyi bir giriş yapamadı, bu durumda Mercedes'in de aynı şekilde birçok sorun yaşamasının da büyük payı var.
Ancak sezon ilerledikçe toparlanan ve Kanada-Macaristan arası beş yarışlık bir podyum serisi yakalayan Hamilton'ın ikinci yarıda yeniden alıştığımız formuna döndüğü söylenebilir.
Motorsport Hollanda'ya hamilton'ın sezonunu yorumlayan Coronel, başlangıçta Hamilton'ın motivasyonunu kaybettiğini düşündüğünü itiraf ediyor.
"Sezon başlarken genel itibariyle Hamilton için emeklilik zamanının geldiğini düşünüyordum, gerçekten. Bu düşüncemin sebebi ise motivasyon eksikliği yaşayabileceğiydi."
"Geçen yıl bir sporcu olarak aldığı darbeyi öylece atlatması kolay değildi, bu insanın kafasını kemirir ve geceleri uyutmaz."
"Ne kadar büyük bir sporcu olursanız olun, herkes bunu yaşar, bu yüzden Hamilton'ın çok da motive olamayacağını düşünmüştüm." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes'in ikinci yarıda toparlanması takımı her açıdan olumlu etkiledi. Dalgalanma problemini tamamen ortadan kaldıran takım, Brezilya'da George Russell ile sezonun ilk ve tek galibiyetine ulaşsa da bu dönem daha çok öne çıkan isim Hamilton oldu.
İkinci yarının ışığında sözlerine devam eden Coronel, "Lewis ilk aylarda pozitiflikten yoksundu ama Barselona'dan itibaren yavaş yavaş motive olmaya başladı, bir süre sonra ise alışık olduğumuz Lewis'i yeniden izlemeye başladık."
"Özellikle son yarışlarda oldukça güçlü bir Hamilton vardı, evet, belki Mercedes'in bu yılki tek galibiyetine Russell imza attı, ancak yılı nasıl bitirdiğine baktığımızda Hamilton'ın da bir galibiyeti hak ettiğini görüyoruz."
"Yılın sonunda Lewis'in gerçekten iyi sürdüğünü ve özellikle gelecek yıl için mücadele ruhunun geri geldiğini gösterdiğini söylemeliyim." dedi.
Perez, takımdaki herkese teşekkür amaçlı bir şişe tekila gönderdi
Ocon: "Alpine'in güncelleme getirme hızı etkileyiciydi"
Son Haberler
2023'te hangi yarış hangi saatte başlayacak?
2023 Formula 1 takviminde yer alan yarışların hangi saatte başlayacağını sizler için derledik.
Valensiya Formula E testi 3. gün: Medya gününde gerçekleştirilen ekstra seansta Nato lider
Perşembe günü gerçekleştirilen ve normalde programda olmayan ekstra 1 saatlik test seansında en hızlı derece Norman Nato'dan geldi.
Rossi: "Ocon ve Gasly sorun yaşarsa kaybeden takım değil kendileri olacak"
Alpine CEO'su Laurent Rossi, Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin olgun davranmasını bekliyor ve aksi takdirde bu ikilinin insanlar tarafından "kaybeden" olarak yaftalanacağını düşünüyor.
Rosberg: "Verstappen, yakında en iyi beş pilottan birisi haline gelecek"
Nico Rosberg, Max Verstappen'in adının Ayrton Senna, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton ile anılmasının zaman meselesi olduğu görüşünde.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.