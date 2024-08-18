Coronel: "Ricciardo, F1'den emekli olup yorumculuğa geçmeli"
Tom Coronel, Ricciardo'nun artık F1'de yerinin olmadığını ve yeni bir kariyer yönü seçmesi gerektiğini söyledi.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Hollandalı yorumcu ve analist Tom Coronel, eski Red Bull pilotu Daniel Ricciardo'nun Formula 1 kariyerine son verip televizyon yorumculuğuna geçmesi gerektiği öne sürdü.
Ricciardo'nun Red Bull'un genç sürücü takımı VCARB'de yer almasının bir anlamı olmadığını belirten Coronel, Avustralyalı pilotun kendisine karşı dürüst olması gerektiğini söyledi.
Daniel Ricciardo, 2022 sezonunun sonunda McLaren'dan ayrıldıktan sonra, Red Bull'un yedek pilotu olarak kısa bir süre geçirdi.
Ardından 2023 Temmuz'unda VCARB ile yarış koltuğuna geri döndü. Ancak, geri dönüşünden bu yana 22 yarışta sadece dört kez puan almayı başardı.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Coronel, Ricciardo'nun mevcut formunun yetersiz olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ondan ideal bir motor sporları yorumcusu olur."
"Esprili, karizmatik ve her durumu iyi idare edebilir."
"Formula 1, dünyanın en iyi 20 pilotunun yarıştığı bir seri ve Ricciardo uzun zamandır bu grubun parçası değil."
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