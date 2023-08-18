Coronel: "Red Bull, Tsunoda'yı ana takıma yükseltmeli"
Hollandalı sürücü Tom Coronel'e göre Nyck De Vries'e zaman vermeyen AlphaTauri, Daniel Ricciardo'dan da istenen verimi alamayacak.
Düşük performans gösteren Nyck De Vries'in yerini alarak F1'e geri dönen Ricciardo, ilk iki yarışı itibariyle net bir görüntü veremedi.
Macaristan'da hem sıralama turlarında, hem de yarışta takım arkadaşı Yuki Tsunoda'yı geride bırakarak umut veren Ricciardo, Belçika'da ise Tsunoda puan alırken ancak 16. olabildi.
Birçok kişi Ricciardo'nun ikinci yarı fark yaratmasını bekliyor, Tom Coronel ise bu görüşe genel itibariyle katılmamakta.
Coronel'in düşüncesi, Red Bull'un radikal bir karar alarak bu sezon performansını arttıran Yuki Tsunoda ile anlaşması gerektiği yönünde.
İlk olarak De Vries'in gönderilişini eleştiren Coronel, "Kendini kanıtlamak için sadece on yarış verilen, özellikle de bu araçta bu kadar az deneyimi olan kimse yoktur."
"Bu konuda biraz hayal kırıklığına uğradım ama öte yandan Red Bull için sürdüğünüzde ne kadar hızlı başlarsanız o kadar hızlı devam edeceğiniz de bir gerçek."
"Nyck'in şanssızlığı biraz da aracıydı, gridin en kötü aracını kullanmak zorunda kaldı. Ancak artık bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok."
"Geçen yıl sezonun bu aşamasında Nyck'in F1 açısından hiçbir şeyi olmadığını unutmamalıyız. Motor sporlarının zirvesine bir anda girdiği söylenebilir."
"Ancak olayın aslı şu ki, Ricciardo da herhangi bir fark yaratamayacak. Bunu görecekler."
"Yuki ise düşündüğümüzden daha iyi. Red Bull gerçekten biraz cesaretliyse, Yuki'yi Max'in takım arkadaşı yapmalı."
"Kendisi artık üç sene tecrübe sahibi bir isim ve yeterince iyi performans sergiliyor. Ancak büyük ihtimalle Max kendisini de bitirir." dedi.
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