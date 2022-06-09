Coronel: "Piastri'nin Williams ile yarışacağına dair çok güçlü söylentiler var"

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Piastri, şu anda Formula 1'de yarışmayan genç sürücüler arasında en öne çıkan isim ve kariyerinin son üç senesinde üç ayrı şampiyonluk almayı başardı.

Piastri, Alpine'in genç sürücü akademisinde yer alıyor ve elde ettiği başarılara rağmen bu yıl F1'e adım atamadı. Bunun temel sebebi Alpine'in elinde boş bir koltuğa ya da herhangi bir müşteri takımına sahip olmamasıydı.

Piastri bunun yerine Alpine F1'in yedek pilotluğunu yapıyor ve simülatörde yoğun şekilde çalışıyor.

Adı 2023'te Fernando Alonso'nun koltuğu için anılsa da, yorumcu Tom Coronel'e göre Avustralyalı sürücünün sonraki durağı Williams olacak.

Coronel, Piastri'nin 2023'te Nicholas Latifi'nin yerini alacağına dair "ciddi söylentiler" olduğunu söyledi.

RacingNews365'e konuşan Coronel, "Yakında Alpine yedek pilotu Oscar Piastri'nin Williams'a geçtiğini göreceğiz."

"Görünüşe bakılırsa sözleşme Monako'da imzalandı. Bununla alakalı ciddi söylentiler var. Resmi açıklamanın ne zaman yapılacağını bilmiyorum."

"Alpine, Piastri gibi bir sürücünün deneyim kazanmasını ve Formula 1'i öğrenmesini istiyorsa, bunun için sağlam bir bütçe ayırmış olmalı." dedi.

Coronel'e göre Piastri'nin Williams'a kiralanmasının sebebi basit: Fernando Alonso'nun kalmasını istiyorlar.

Coronel, "Yoksa Piastri gibi bir sürücüyü kiralamazsınız. Onu boş yere Williams'ta yarıştırmazsınız. Bu tamamen Alpine'in sürücü kadrosunu korumak istediğini gösteriyor." dedi.

Mercedes de 2023 için Nyck de Vries'ı Williams'a getirmeye çalışıyor fakat İngiliz ekibin tercihi Avustralyalı sürücüden yana olacak gibi duruyor.