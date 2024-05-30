Coronel: "Perez artık yerini başkasına bırakmalı"
Tom Coronel, yeni bir sözleşme için mücadele eden Sergio Perez'in artık takımdan ayrılması gerektiğine inanıyor.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Çin Grand Prix'sinden bu yana podyuma çıkamayan Perez, McLaren'den Lando Norris'in Miami'de kazanması ve Ferrari'den Charles Leclerc'in Monaco Grand Prix'sinde zafere ulaşmasıyla şampiyonada 5. sıraya gerilemiş oldu.
Perez'in yeni bir Red Bull anlaşması imzalayacağı haberleri yaygın olsa da Coronel bunun gerçekleşmemesi gerektiğini düşünüyor.
RacingNews365.com podcast'inde konuşan Coronel şunları söyledi: "Her seferinde aynı şey oluyor. Sorun şu ki, bence Horner Perez'i takımda tutmayı çok istiyor. Aksi takdirde bu durum uzun zaman önce değişirdi."
"Perez'e hizmetleri için teşekkür ediyorum ama artık yeter. Yerini başkasına devretmeli."
Monako GP'si öncesinde konuşan Perez, Red Bull'daki geleceğine ilişkin bilgi vererek sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü doğruladı.
Perez, "Görüşmeler devam ediyor. Sonuçlandığında ilk öğrenen siz olacaksınız!" dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte
Aston Martin, Ferrari'nin teknik direktörü Cardile'nin peşinde!
Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"
Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar