Coronel: "Perez artık yerini başkasına bırakmalı"

Çin Grand Prix'sinden bu yana podyuma çıkamayan Perez, McLaren'den Lando Norris'in Miami'de kazanması ve Ferrari'den Charles Leclerc'in Monaco Grand Prix'sinde zafere ulaşmasıyla şampiyonada 5. sıraya gerilemiş oldu.

Perez'in yeni bir Red Bull anlaşması imzalayacağı haberleri yaygın olsa da Coronel bunun gerçekleşmemesi gerektiğini düşünüyor.

RacingNews365.com podcast'inde konuşan Coronel şunları söyledi: "Her seferinde aynı şey oluyor. Sorun şu ki, bence Horner Perez'i takımda tutmayı çok istiyor. Aksi takdirde bu durum uzun zaman önce değişirdi."

"Perez'e hizmetleri için teşekkür ediyorum ama artık yeter. Yerini başkasına devretmeli."

Monako GP'si öncesinde konuşan Perez, Red Bull'daki geleceğine ilişkin bilgi vererek sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü doğruladı.

Perez, "Görüşmeler devam ediyor. Sonuçlandığında ilk öğrenen siz olacaksınız!" dedi.