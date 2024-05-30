Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Coronel: "Perez artık yerini başkasına bırakmalı"

Tom Coronel, yeni bir sözleşme için mücadele eden Sergio Perez'in artık takımdan ayrılması gerektiğine inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 after the crash

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Çin Grand Prix'sinden bu yana podyuma çıkamayan Perez, McLaren'den Lando Norris'in Miami'de kazanması ve Ferrari'den Charles Leclerc'in Monaco Grand Prix'sinde zafere ulaşmasıyla şampiyonada 5. sıraya gerilemiş oldu.

Perez'in yeni bir Red Bull anlaşması imzalayacağı haberleri yaygın olsa da Coronel bunun gerçekleşmemesi gerektiğini düşünüyor.

RacingNews365.com podcast'inde konuşan Coronel şunları söyledi: "Her seferinde aynı şey oluyor. Sorun şu ki, bence Horner Perez'i takımda tutmayı çok istiyor. Aksi takdirde bu durum uzun zaman önce değişirdi."

"Perez'e hizmetleri için teşekkür ediyorum ama artık yeter. Yerini başkasına devretmeli."

Monako GP'si öncesinde konuşan Perez, Red Bull'daki geleceğine ilişkin bilgi vererek sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü doğruladı.

Perez, "Görüşmeler devam ediyor. Sonuçlandığında ilk öğrenen siz olacaksınız!" dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vasseur: “Monako'da Red Bull'u yenmemiz hiçbir şeyi değiştirmez”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"

Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"

Formula 1
Monako GP
Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"
Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"

Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"

Formula 1
Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"
Red Bull, henüz 2025 RB kadrosunu düşünmüyor

Red Bull, henüz 2025 RB kadrosunu düşünmüyor

Formula 1
Red Bull, henüz 2025 RB kadrosunu düşünmüyor

Son Haberler

Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte

Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte

WRC WRC
İtalya Rallisi
Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte
Aston Martin, Ferrari'nin teknik direktörü Cardile'nin peşinde!

Aston Martin, Ferrari'nin teknik direktörü Cardile'nin peşinde!

F1 Formula 1
Aston Martin, Ferrari'nin teknik direktörü Cardile'nin peşinde!
Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"

Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"

F1 Formula 1
Monako GP
Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"
Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"

Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"

F1 Formula 1
Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye