Coronel: "Mercedes; W13'ü düzeltecek akla, insanlara ve paraya sahip"

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Bu yıl zıplama problemiyle mücadele eden Mercedes, henüz bir yarış kazanamadı ve şampiyona liderli Red Bull'dan 116 puan geride.

Zıplama, hem hız açısından hem de sürücülerin sağlığı açısından problem teşkil ediyor. Lewis Hamilton, Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından şiddetli sırt ağrıları yaşarken, George Russell da Imola'da boyun ve sırt ağrısıyla baş etti.

FIA, bu probleme orta vadeli bir çözüm getirdi ancak Toto Wolff, rakiplerini "avantajlarını korumak için söylenenleri manipüle etmekle" suçladı.

Mercedes'in rakipleri ise, Wolff'un takımın aradaki farkı kapatabilmesi için kuralları değiştirmeye çalıştığını söylüyor.

Hollandalı yarış pilotu Coronel, Mercedes'in şikayet etmeyi bırakması gerektiğini çünkü yardıma ihtiyacı olmadığını düşünüyor.

Coronel, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Önce şikayetler başladı."

"Mercedes, gerekli adımları atabilecek bir takım. Bunun için insanlara, akla ve paraya sahipler."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Fakat dar side-podlar ile belirli bir yönde gitmeyi seçtiler. Bunu geliştirmek istiyorlar. Potansiyel olduğunu biliyorlar ama henüz çıkaramadılar. Umarım geri gelirler."

"İki takım mücadele ediyorken üçüncü de buraya katılabilir ve böylelikle ön grupta daha fazla insanın yarışmasını izleriz. Çünkü Russell ve Lewis en azından şampiyonluk için mücadele edebiliyor olmalı."

"Fakat FIA'ya şikayet etmek çok politik bir şey, olumlu hissettirmiyor. Umarım yakın zamanda işleri yoluna sokarlar."

Mercedes, Kanada GP'de iyileşme işaretleri verdi ve Lewis Hamilton 3. sırada podyuma çıkarken Russell 4. oldu.

Hamilton, bu sonuçla birlikte yılın ikinci podyumunu aldı ve bunun kendisine "ilerleyebileceklerine dair çok fazla umut ve güven verdiğini" söyledi.

Hamilton, "Bu araçta potansiyel var. Şu anda olmasını istediğimiz yerde değil ama çok küçük bir çalışma aralığımız var."

"Eğer mükemmel olmazsa her şey dağılıyor. Bu çok zor." dedi.