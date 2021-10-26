Coronel: "Mercedes hâlâ en hızlı araca sahip"

Bu yıl Formula 1 şampiyonluğu için verilen mücadele, oldukça heyecan verici geçiyor. Lewis Hamilton ve Max Verstappen, sezon boyunca birbirleriyle kıyasıya bir rekabete girdiler ve sezonu birbirlerinin ardında tamamlamak istemiyorlar.

Özellikle Türkiye Grand Prix'sinden sonra Mercedes'in bir adım attığı ve artık en hızlı takımın Alman üretici olduğu yönünde pek çok görüş vardı.

Mercedes bu sebeple Amerika GP'nin favorisi olarak görülüyordu. Ancak Max Verstappen pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanan isim oldu.

Coronel, Teksas'taki yarışın ardından Motorsport.com Hollanda ile yaptığı röportajda, "Red Bull zaferine rağmen Mercedes'in hâlâ daha hızlı bir araca sahip olduğunu gördüm."

"Max iyiydi çünkü bence Max aracın saf performansının ötesine geçti. Şahsen Mercedes'in hâlâ küçük bir avantajı olduğunu düşüyorum." dedi.

Yine de Coronel, Verstappen'in şampiyon olmasını umuyor.

"Abu Dhabi'ye gideceğim ve oraya kutlama yapmak için gidiyorum. Bunu da sadece bir nedenden dolayı yapıyorum: Verstappen'in şampiyonluğu."

"İyi bir yıl oldu ama şampiyonun son yarışın, son turunun, son virajında belli olmasını istiyoruz." dedi.