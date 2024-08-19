Coronel, Leclerc'in başarısızlıkları için "sızlanmayı" bırakıp Norris'i örnek alması gerektiğini düşünüyor

Ferrari pilotu Charles Leclerc, geçen ayki kötü performansının ardından dikkatleri üzerine çekti. Britanya Grand Prix'sinde sıralamalarda Q3'e kalamadı ve ardından takımı, geçiş lastiklerini erkenden takarak yarış sonucunu etkileyecek bir hata yaptı.

Leclerc, sonunda RB’den Daniel Ricciardo ve Sauber’den Valtteri Bottas'ın arasında, 14. sırada yarışı tamamladı. Yarıştan sonra Leclerc, takımdan aldığı mesajla erken pit yapma kararının, yarış sırasında doğru olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bu açıklama, kendisinin Britanya Grand Prix'sindeki performansını eleştiren McLaren pilotu Lando Norris'inkinden farklı bir tondaydı.

Norris, yarışa üçüncü sıradan başlamış, yağmurun başlamasıyla liderliğe yükselmişti. Lewis Hamilton, her iki Mercedes pilotunu geçtiklerinde McLaren'ın bu koşullarda ne kadar hızlı olduğuna "inanamadı".

Norris, pist tekrar kurumaya başladığında Hamilton'a karşı üç saniyelik bir üstünlük sağladı ancak 24 yaşındaki sürücü yine de zafer şansını kaçırdı.

Sky Sports F1'den Martin Brundle, McLaren'ın Norris'ten lastik hamurunu seçmesini istemesinin adil olmadığını söyledi.

Norris, pistin yeniden kurumasıyla Hamilton'a karşı bir avantaj elde etmek umuduyla yumuşak lastikleri takmayı tercih etti ancak bu karar yanlış bir seçim olarak sonuçlandı ve ikinci sırayı da Max Verstappen'e kaptırdı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris, yarışın ardından McLaren'ın hayal kırıklığı yaratan sonucundan sonra suçun kendisinde olduğunu söyleyerek, son yarışlarda "doğru kararlar almadığını" itiraf etti.

Jenson Button, Norris'in kendini sürekli eleştirmesi durumunda "çöküşe" girebileceği konusunda endişeliyken, Tim Coronel, Norris'in yaklaşımını överek Leclerc'in bu durumdan bir şeyler öğrenebileceğini belirtti.

Racing News 365 podcast'inde konuşan Hollandalı yarış pilotu, "Lando'nun sevdiğim yanı, her zaman 'Daha iyi yapmalıyım, hata bende' demesi. Etrafına çok fazla suçlama yöneltmiyor."

"Daha iyisini yapması ya da daha iyi koordine olması gerektiğine dair sürekli önünde bir ayna tutuyor. Bu onu çok iyi bir sürücü yapıyor. Bu nedenle hâlâ büyüdüğünü görüyorum. Sızlanmak ve takımı eleştirmek yerine öğrenme eğrisinin bu şekilde olması gerekir. Sızlanmak sadece biraz fazla kolay."

"Şu anda Leclerc'in bunu yaptığını görüyorum. Sadece hayal kırıklığına uğruyor. Yönlerini kaybettiklerini görüyorsunuz. Yalnızca parmağıyla işaret eden bir sürücünüz varsa bunun bir faydası olmaz. Sonuçta kendinize de bakmanız gerekiyor.” dedi.