Coronel: "Leclerc geçen sezon hayal kırıklığıydı, Sainz'ı daha çok beğendim"

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Geride kalan sezona şampiyonluk adayı olarak başlayan ve ilk üç yarışta iki galibiyet elde eden Leclerc, sonrasında gerek takım, gerek araç, gerek kendisi sebebiyle gerilemeye başladı ve dört yarış kala şampiyonluk yarışına havlu attı.

Sezonu sadece üç galibiyetle kapatabilen Monakolu pilot, buna karşın dokuz pole pozisyonu alarak sıralama turlarını tam anlamıyla domine etti.

Takım arkadaşı Sainz ise tempo anlamında çoğunlukla takım arkadaşına yetişemediği sezonu son saniyede beşinci tamamladı.

Kariyerinin ilk galibiyetine ve pole pozisyonuna ulaşmayı başaran Sainz, birçokları tarafından ikinci pilot olarak görülüyor ve yeni sezon başlarken kendisinin direkt bu role alınması gerektiği söyleniyor.

Bu görüşlere katılmayan Tom Coronel, İspanyol pilotun daha iyi bir sezon geçirdiğini dahi söylüyor.

Formule1.nl'deki köşesinde Coronel, "Leclerc beni hayal kırıklığına uğrattı, yılın başında çok iyiydi ve herkes kendisini şampiyonluk adayı olarak görüyordu -ancak şahsen sezon boyunca birçok şanssızlık yaşayan takım arkadaşı Carlos Sainz'ı daha çok beğendim."

"İnsanlar Sainz'in Ferrari'de ikinci sürücü olduğunu iddia ediyor ama puan durumu bunun aksini söylüyor, nitekim 2021 sezonunu önde bitiren taraf kendisiydi."

"Leclerc'in Sainz'a kıyasla daha çok kredi aldığını düşünüyorum. Evet, ilk yarışlarda dünya şampiyonluğu için yarıştı ama sezon sonunda nerede olduğuna da bakmalısınız."

"Leclerc'in çok hızlı olduğu doğru, ama bu onu iyi bir yarış pilotu değil, iyi bir Cumartesi pilotu yapıyor. Max Verstappen için ise durum tam tersi. Tamam, Max da iyi bir sıralama pilotu, ancak Leclerc bu alanda gerçekten dominant."

"Pazar günleri ise çok fazla hata yapıyor ve lastikleri iyi kullanamıyor. Imola ve Paul Ricard'da Max tarafından kovalanırken hata yaptı."