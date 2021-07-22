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Coronel: "Hamilton'ın kazayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranması doğru değildi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Yarış pilotu Tom Coronel, Lewis Hamilton'ın pazar günkü Silverstone yarışında suçlu olan taraf olduğunu ve yarış sonrasında yaptığı hareketlerin doğru olmadığını söyledi.

Coronel: "Hamilton'ın kazayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranması doğru değildi"

Pazar günkü yarışta Hamilton ve Verstappen, Copse Virajı'nda temas  yaşamış, bu temasın ardından Hollandalı pilot yarış dışı kalmıştı.

Hamilon ise 10 saniyelik bir ceza almasının ardından galibiyete uzandı ve şampiyonadaki puan farkını 33'ten 8'e düşürdü.

RacingNews365'e konuşan Hollandalı yarış pilotu Coronel şöyle dedi: "Bu %100 değil, %1000 Lewis'in hatası. Bu açıktı, Lewis apekste değildi. Max ikisine yeterli alan bıraktı, bu virajları birlikte geçebileceklerinden emindi."

"Max sert ama adil biri. Aradaki fark bu. Lewis ise sert fakat sakar. Max'e atak yapan oydu, tam tersi değil. Max lider gidiyordu ve ona yer verdi.  Bir profesyonel olarak o virajdan ikisinin de çıkabilmesi gerekiyordu."

"Sprint yarışında da güzel ve sert bir savaş gördük. Fakat o zaman aradaki fark, Lewis'in dışarıdan deneme yapmasıydı. Bu işe yaramadı ve bu yüzden içeriden denemeye çalıştı. Fikir temelde güzeldi ancak uygulamada sıkıntı vardı. Charles Leclerc'e yaptığı atakta virajın içerisindeydi. Max ile olan mücadelede ters giden şey ise onun apekse ulaşmamış olmasıydı. Bu Lewis'in hatasıydı."

"Elbette herkes hata yapar, bunlar olabilir. Fakat bununla hiçbir ilgin yokmuş gibi davranamazsın. Profesyonel olmalı ve hatanı kabul etmelisin. Özür dilemelisin, sonra yalnız başına kalınca kahkaha atıp puanlarını kutlayabilirsin."

"Fakat bunun durumla da ilgisi var. Taraftarlar Lewis'e hayrandı ve kendini bir süre kaybetti. Ayrıca büyük baskı altında çünkü şampiyonada geride kaldı."

"Max her zaman adil savaştı ve Hamilton'a hiç çarpmadı. Barselona'ya, Imola'ya bakın. Orada birbirlerini anladıklarını ve saygı duyduklarını görebilirsiniz. Fakat bu kez durum böyle değildi. Max ona yer verdi ve Copse'u birlikte döneceklerini düşünüyordu. Sonra Hamilton hata yaptı. Hata yaptığında da bunu söylemeliydi."

"Cezaya gelirsek, ana rakibinizi yarış dışı bırakıp mücadeleyi kazandıktan sonra 10 saniye cezası alıyorsanız, bu sadece bir rakibinizi yarış dışı bırakabileceğiniz ve yarışı kazanabileceğiniz anlamına geliyor. O zaman bu riski alabilir, birini yarış dışı bırakabilir ve yine de kazanabilirsiniz. Bana göre böyle olmamalı, bu çok yanlış bir şey."

"Şimdi  ikisi arasındaki ilişki daha kötüye gidecek. Aralarında hiçbir zaman sevgi olmadı ama saygı vardı. Bence artık bu da yok. Bu olay Max'in kenara not ettiği şeylerden biri olacak. Fakat Max akıllı biri ve kindar değil. Şampiyonluğu riske atmayacak fakat bunu unutmayacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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