Coronel: ‘’Hamilton Verstappen’den korkuyor’’

Lewis Hamilton, Formula 1’i 2014’ten beri domine ediyor ve şampiyonluğu almadığı tek sene 2016’da şampiyonluğu takım arkadaşı Nico Rosberg’e kaybettiği seneydi. Hamilton Mercedes’iyle 2020 dahil, altı dünya şampiyonluğu kazandı ve neredeyse tüm rekorları kırdı. Sir unvanını alması ve olağanüstü performansına rağmen, kontrat görüşmeleri aylarca devam etti ve dedikodulara göre Hamilton’un talepleri çok yüksekti.

Taraftarlar, Max Verstappen ve Hamilton arasında bir çekişme görmekten mutlu olacağı halde Mercedes pilotunun bunu önlemek istediği söyleniyor. Verstappen’in Redbull’la 2023’e kadar bir kontratı var fakat bir maddeye göre 2021 sonunda ayrılabilir. Hollandalı pilot ne pahasına olursa olsun kazanan bir araç istiyor, ancak Hamilton devam ederse Mercedes’teki şansı zayıf duruyor.

Tom Coronel RacingNews365’e ‘’Lewis, Verstappen’den korkuyor. O [Verstappen], Lewis’i korkutan tek pilot. Max, Lewis’i tahtından edebilecek tek kişi ve Lewis bunun farkında.’’

‘’Ricciardo veya Bottas’ın ona zarar verecek kişi olmayacağının farkında. Max ve Lewis şu anda Formula 1’deki açık ara en iyi pilotlar, bu yüzden neden tam bir veto hakkı istediğini anlıyorum." dedi.

Verstappen 2014’ten beri zaman zaman Mercedes’le ilişkilendiriliyor ancak Red Bull'la uzun vadeli kontrata sahip. Yine de şimdiye kadar on galibiyeti bulunan Verstappen için sadece dünya şampiyonluğu önemli.

Coronel, ‘’Mercedes hâlâ Verstappen’le ilgileniyor ve bu bir sır değil. Aralarında düzenli bir iletişim olduğunu biliyoruz.’’

‘‘Bildiğimiz başka bir şey ise Lewis’in ne istediği. O Bottas’ı yanında istiyor, Max’ı değil. Yanında nispeten daha güçsüz ve kendini rahatsız etmeyecek bir pilot istiyor. Elbette Lewis başka bir Mercedes pilotu tarafından tahtından edilmek istemiyor.’’

‘’Tabii ki Max’ın onu tahtından edeceğini söylüyoruz, ama bu daha gerçekleşmedi. Lewis, Max tarafından yenilebileceğini ve Max’ın onu yerinden edeceğini biliyor.’’

WTCR sürücüsüne göre, Mercedes kontrat görüşmelerinde yerini koruyor.

"Max’ın değeri de Lewis kadar yüksek. O da aynı seviyede ve neredeyse on beş yaş daha genç. O geleceğin adamı, dünya şampiyonu.’’

‘’F1’de uzun bir geleceği var. Ancak Lewis, en iyi seviyesinde sadece birkaç yılı kaldığını biliyor. Bu Verstappen’i daha ilgi çekici ve takımlar için ileriye dönük bir seçenek yapıyor. Bu Mercedes için de geçerli.’’

"Ne kadar hızlı gelişmeye devam ettiğinin bir başka örneği yok. Eğer pilotların ismini dikkate almaksızın ve ön yargısız bakarsanız, bir takım olarak Verstappen’i seçersiniz. O yeteneğe sahip, hâlâ büyüyor ve sadece 23 yaşında. Gelecek Max’tır.’’

‘’Max ve Lewis karşı karşıya gelirse, bu iki pilot için de eşit derecede heyecanlı olur. Max kesinlikle Lewis’i yenebilir. Max genç, taze ve son derece odaklı. Ek olarak onun örneği olmayan bir sürüşü ve kazanmak için inanılmaz bir isteği var. Max kazanmak için her şeye sahip ve henüz şampiyon olmasa bile eninde sonunda olacak.’’

Çeviri: Betim Aker