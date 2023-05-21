Coronel: "Hamilton ve Verstappen'i aynı araçta görmek isterim"

Son 6 yıldır şampiyonluklar, Hamilton ve Verstappen arasında paylaşılıyor. F1'in önde gelen ikilisi, aynı zamanda son yarışın son turuna kadar devam eden ve en yakın F1 sezonlarından biri olan 2021 şampiyonluk yarışının da başrolleriydi.

Bu rekabet son zamanlarda Red Bull'un hakimiyeti ve Mercedes'in düşüşü nedeniyle kaybolmuş olsa da, iki pilot arasındaki rekabet en azından dışarıdan bakıldığında hâlâ devam ediyor gibi görünüyor.

İkiliden birbirleri hakkında nadiren yorum geliyor ancak hangisinin daha iyi bir pilot olduğu tartışılmaya devam ediyor ancak bu sorunun cevabı net olarak bilinemiyor, çünkü iki pilotun aynı araçta yarışması pek olası görünmüyor.

Hollandalı pilot Coronel ise bunu görmeyi umuyor ve aynı takımda yer alırlarsa taraftarların sonunda kimin daha iyi olduğunu öğreneceğine inanıyor.

RacingNews365'in podcast'ine konuşan Coronel, "Verstappen ve Hamilton ikilisini hâlâ merak ediyorum."

"Onları aynı araçta görmek istiyorum. Evet, gerçekten çünkü kimin daha iyi olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasını istiyorum."

Sir Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Size söylüyorum, eğer Red Bull ve Verstappen-Hamilton'ın olma ihtimali varsa lütfen izin verin! Ben sadece neler olacağını merak ediyorum. O zaman şu sorunun cevabı ortaya çıkacak: Tüm zamanların en iyisi kim?" dedi.

İstatistik açısından Hamilton önde ancak kendisi Verstappen'den 13 yaş büyük. Hamilton'ın Verstappen'den 65 yarış daha fazla galibiyeti var ancak Verstappen'in son dönemdeki formu Hamilton'ınki kadar baskın.

Verstappen 2021 sezonunun başlangıcından bu yana, 2022'deki 22 yarışın 15'i de dahil olmak üzere tüm yarışların %57'sini kazandı. Bu rekor, RB19'un 2023'teki hakimiyeti göz önüne alındığında daha da artacak gibi görünüyor.

Coronel her iki pilotu da 'hakkında konuşulabilecek en iyi iki pilot' olarak nitelendirdikten sonra Hamilton'ın tüm rekorları kıran pilot olduğunu ancak bunun nedeninin 'F1'de daha uzun süredir yer alması' olduğunu söyledi.