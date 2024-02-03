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Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"

Eski yarış pilotu Tom Coronel, Lewis Hamilton'ın Charles Leclerc'ten korkmadığını söylüyor ve İtalyan ekibe geçişinin herkes için "iyi olduğunu" söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari at the post race press conference

Lewis Hamilton, Mercedes'le geçirdiği uzun dönemin ardından 2024 sonunda Ferrari'ye geçiş yapacak.

Bu konu elbette herkes tarafından tartışılıyor ve her gün yeni yorumlar geliyor.

Son olarak Tom Coronel Formule1.nl'ye verdiği demeçte, "İçten içe bunun olacağını tahmin ediyordum!" diyerek şaka yaptı ve şöyle devam etti: "Geçen sezon bazen Mercedes'in kirli çamaşırlarını ortaya döktü ve birkaç kez takımı açıkça eleştirdi."

"Bu Hamilton'a göre değil, çünkü normalde her zaman çok ketum biridir."

Neden Ferrari'ye geçtiğini yorumlayan Coronel, "Kariyerinizde bir kez olsun o kırmızı rengi giymiş olmalısınız. Bu çocukluktan beri her pilotun hayalidir. Lewis için de öyle."

"Ferrari genellikle eski dünya şampiyonları için son duraktır. Lewis'in bunu yapmasının kesinlikle harika olduğunu düşünüyorum."

"40 yaşına giriyor ve bunu yapmak istiyor. Charles Leclerc'ten korkmuyor. Lewis sadece bir kişiden korkuyor, o da Max Verstappen." dedi.

Hamilton'ın gelişiyle Ferrari'nin şampiyonluk şansının artıp artmadığı sorusuna Coronel, "Çok değil, biraz."

"Artık Michael Schumacher dışında bir başka GOAT'a daha sahipler."

"Her ikisi de (Leclerc ve Hamiltom) Frederic Vasseur'ün göz bebeği."

"Bir  şeyler yapması gerekiyordu ve iki seçeneği vardı: ya Max'i ya da Lewis'i getirecekti."

"Grid artık iyice karışmış durumda. FOM'un gece hayalini kurduğu şey buydu. Bu değişim Max de dahil olmak üzere herkes için iyi."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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