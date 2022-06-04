Coronel: "Hamilton ayrılırsa yerine Nyck de Vries gelir"

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Nyck de Vries, Formula 1'de hiç yarışmamış olmasına rağmen şu anda Mercedes'in resmi test ve yedek pilotu olarak görev alıyor.

Hollandalı aynı zamanda Formula E'de Mercedes-EQ takımında sürüyor ve son dünya şampiyonluğunu elinde tutuyor.

2019'da Formula 2 şampiyonluğunu kazanan de Vries, ilk F1 deneyimini, geçtiğimiz ay İspanya Grand Prix'sinde Williams için birinci antrenmanda sürerek yaşadı ve Latifi'yi geride bıraktı.

2022 için yeni kurallar kapsamında, takımların araçlarını en az iki antrenman seansı boyunca ve en fazla iki Grand Prix için çaylak bir sürücüye teslim etmeleri gerekiyor.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre de Vries, yıl içerisinde Mercedes için de aynı görevi alacak.

De Vries ailesiyle yakın olan Coronel, Mercedes'te 2023'ün sonuna kadar sözleşmesi olan Hamilton'ın takımdan ayrılması halinde yerine 27 yaşındaki pilotun geçebileceğini söyledi.

Coronel, RacingNews365.com.nl podcastinde şunları söyledi: "Eğer Lewis Hamilton ayrılırsa yerine Nyck de Vries gelecek. Neden biliyor musunuz? Nyck, Toto Wolff'un sigorta poliçesi."

Coronel, Nico Rosberg'in 2016 şampiyonluğunu kazandıktan birkaç gün sonra aniden F1'den ayrılmasıyla birlikte sürücüsüz kalan Toto Wolff'un bir acil durum planına sahip olmak istediğini de sözlerine ekledi.

"Elbette bunu bir kez Rosberg ile tecrübe etti."

"Onun Nyck'i 'kullandığını' söylemek istemiyorum ama bu yüzden onu yakınında tutuyor. Bu yapması gereken her şeyi yapan bir çocuk. Kazanması gereken tüm şampiyonlukları kazandı."

"Nyck, George Russell, Lando Norris ve Max Verstappen'in neslinden geliyor."

"Eğer bu pist rekoruna ve hâlâ yaptıklarına bakılırsa, Nyck diğer sürücülere göre asla eksik kalmadı."

Nicholas Latifi, Williams FW44, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Nyck de Vries, Williams FW44 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images