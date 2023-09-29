Coronel: "Ferrari, Verstappen'i takıma getirmek için 'her şeyi' yapmalı"

2021 ve 2022 yıllarında dünya şampiyonu olmayı başaran Max Verstappen, henüz 25 yaşında olmasına rağmen yakında üçüncü şampiyonluğunu alacak.

Hollandalı pilot, henüz 17 yaşında F1'e girdiği için genç yaşına rağmen çok büyük bir deneyime sahip ve her şey planladığı şekilde giderse, muhtemelen pek çok rekorun tek sahibi olacak.

2028 sonuna kadar Red Bull'la anlaşma imzalayan Verstappen'e diğer takımların da ilgi göstermesi çok muhtemel fakat genç sürücüyü ikna etmeleri hiç kolay olmayacak.

Bundan ötürü Tom Coronel, son pilotlar şampiyonluğunu 2007'de alan Ferrari'yi Hollandalı pilot için astronomik bir teklif yapmaya çağırdı.

Formule1.nl'ye yaptığı açıklamada Coronel, "Ferrari'nin takım patronu olsaydım, hemen Max Verstappen'in menajerini arardım."

"Ona, Max kendileri için yarıştığı sürece yıllık tutarı kendisinin doldurabileceği boş bir çek verirdim."

"Şirket muhtemelen iflas ederdi! (gülümsüyor) Fakat kazanmak istiyorsanız tek seçenek bu."

"Herkes Verstappen ile çalışmak istiyor. Çünkü Max ile çalışmanın yarış kazanmak anlamına geldiğini biliyorlar."

Coronel'e göre Ferrari için yarışmak da Verstappen'e karşı olan algıya ve başarı seviyesine yardımcı olabilir.

"Sadece Ferrari ile şampiyonluğu kazanırsanız gerçekten başarılı bir sürücü olarak görülüyorsunuz."

"Max'in başarısını hiçbir şekilde küçümsemek istemiyorum çünkü o tüm rekorları kıracak. O özelden de öte ve tüm bunların kanıtları zaten ortada. Artık bunun hakkında konuşmaya gerek yok."

"Fakat kırmızı Ferrari takımı için yarışıyorsanız, sadece bir F1 pilotu olmanın ötesine geçersiniz."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool