Coronel, Ferrari hakkında: "Burada spagetti yapmıyoruz, F1 yarışı yapıyoruz"

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Hollanda Grand Prix'sinde F1-75'in, Max Verstappen'in RB18'i ile savaşamamasıyla Ferrari, yarış esnasında epey zorluk yaşadı.

İtalyan ekip 3. sıradan podyuma çıkmayı hedefleyen Carlos Sainz için durumu oldukça zorlaştırdı.

Yarıştaki ilk pit stopu için içeri giren Sainz, pit için 3 lastikle bekleyen Ferrari mekanikerleriyle karşı karşıya kaldı.

Bu hatayla beraber 12.7 saniye süren pitin ardından Sainz, podyum mücadelesi şansını kaybetmiş oldu.

Motorsport.com'a konuşan Coronel, "Takımdaki herkesin İtalyanca konuştuğunu düşünmüyorum. Bence herkes farklı bir dil konuşuyor çünkü birbirlerini anlamıyorlar."

"Hepimiz bir pit stop için dört lastiğe ihtiyaç olduğunu biliyoruz değil mi? Fakat orada sol arka lastik eksikti." dedi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu hatalı pit stopu 'büyük bir karmaşa' olarak nitelendirdi ve bunun sebebinin, Sainz'ı pite son anda çağırmaları ve bu yüzden mekanikerlerin hızlı davranamaması olduğunu söyledi.

Sky Sports'a verdiği demeçte Binotto, "Sainz'a pite girmesini son anda söyledik, bu yüzden mekanikerler yeterince hızlı olamadı. Bunu ilerleyen yarışlarda halledebileceğimize eminim. Bu konuda fazla endişelenmiyorum, endişelendiğim tek şey aracın temposu." dedi.

Coronel ise bu duruma bir anlam veremediğini belirtti.

Coronel, "Ne olursa olsun, mekanikerler hazır olmalı. Son dakika karar verilmiş bir pit olsa dahi, mekanikerler her zaman hızlı davranmalı." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

Bu talihsiz pit stopun ardından gerçekleşen ikinci pit stopta Sainz, bu sefer 'güvenli olmayan bir biçimde pit yoluna çıktığı' ve Fernando Alonso'yla temas yaşadığı için 5 saniye ceza aldı.

Bu cezayla beraber yarış sıralamasında Sainz, beşincilikten sekizinciliğe düştü.

Coronel, "İlk pit stop faciasının ardından ikincisinde, Sainz'ı güvenli olmayan şekilde pit yoluna çıkardılar. Gerçekten anlayamıyorum, burada spagetti yapmıyoruz; F1 yarışı yapıyoruz." dedi.

Sainz'a kıyasla takım arkadaşı Charles Leclerc, daha iyi bir pazar günü geçirerek yarışı podyumda bitirdi.

Leclerc, F1-75'in tempo düşüklüğünden dolayı Mercedes pilotu George Russell'a sıra kaybederek ikinci başladığı yarışı üçüncü olarak sonlandırdı.

Coronel, "Ferrari, Leclerc ile elinden gelenin en iyisini yaptı."

"Leclerc başta gayet iyi gidiyordu. Yarışın ilerleyen turlarında lastiklerin performans düşüşünden çok fazla etkilendiler. Bunlar olmasaydı kolayca ikincilik elde edebilirdi."

"Leclerc, lastik aşınması sebebiyle erken pit stop yapmak zorunda kaldı fakat sonraki lastikler yarış sonuna kadar zor dayanabildi. Yine de gerçekten hak edilmiş bir üçüncülük elde etti." dedi.