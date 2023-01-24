Coronel: "Bir yarışta Verstappen ve Red Bull varsa, ikincilik için savaşırsınız"

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İki kez Dünya Şampiyonu Verstappen, geçen sezon 22 yarışta 15 galibiyet alarak 'bir sezondaki en fazla galibiyet' rekorunu kırdı ve Red Bull ile birlikte hem Pilotlar hem de Takımlar klasmanında şampiyon oldu.

Sezonun ikinci yarısında 11 yarışın 9'unu kazanan Verstappen, oldukça dominanttı. Öyle ki, World Touring Car yarışçısı Coronel, Verstappen hakkında: "Eğer bir yarışta Verstappen ve Red Bull'u görüyorsanız, ikincilik için mücadele ediyorsunuz demektir." demişti.

Her ne kadar Red Bull 2023 için rüzgar tüneli süresinde %10'luk bir kısıtlama cezasına çarptırılmış olsa da; Formula 1'in yeni zemin etkisi çağındaki performansları göz önüne alındığında, takımı bu sezon da dizginlemenin zor olacağı düşünülüyor.

Motorsport.com'un Hollanda edisyonuna konuşan Coronel, "Sistemleri ve Red Bull-Verstappen kombinasyonu şu anda harika çalışıyor ve bu, bir anda durabilecek bir şey değil."

"Bu yüzden, Red Bull ve Verstappen'i önümüzdeki iki yıl içinde yenmek oldukça zor olacak."

"Doğru bir yönde ilerledikten sonra, hemen dik açılara dönmezsiniz; bu bir gecede olmaz." dedi.

Tom Coronel, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton

Ferrari ve Mercedes 2023'ün başında Red Bull ile aralarındaki farkı kapatmaya çalışacaklar ve rüzgar tünelinde geçirecekleri fazladan zaman sayesinde yıl ilerledikçe aerodinamik gelişim için daha fazla fırsata sahip olacaklar.

Bu ceza, Red Bull'un zor durumda kalması ve ön sıradaki farkların kapanmasına sebep olabilir. Verstappen'in 2022'ye dört yarış kala şampiyon olmasının ardından Coronel, bu sezon daha sıkı bir şampiyonluk mücadelesi görmeyi umut edenler arasında yer alıyor.

Red Bull'un cezası hakkında Coronel, "Bu umarım, diğer takımları ön tarafa biraz daha yakınlaştırır çünkü Red Bull'un cezanın hemen üstesinden gelemeyeceğini düşünüyorum."

"Şahsen, Max'in de belirttiği gibi, Mercedes'in şampiyonluk mücadelesinde olmasını umuyorum. Bu elbette spor için güzel olur. İki ya da üç takım birbiriyle mücadele ederse, o zaman ön tarafta biraz daha fazla mücadele ve rekabet olur; sporun hayranları olarak bunlara biraz ihtiyacımız var." dedi.