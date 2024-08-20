Coronel: "Araç iyi değil, Verstappen'in özel bir şeyler yapması gerekiyor"
Tom Coronel'e göre Max Verstappen, geçmişte olduğu gibi "özel şeyler yapması halinde" kazanabilir.
Max Verstappen, Red Bull Racing, sıralama basın toplantısında
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Zandvoort Pisti'nin Formula 1 takvimine geri dönüşünden bu yana, Max Verstappen buradaki tüm yarışları kazanmayı başardı.
Ancak üst üste dördüncü galibiyet kesin değil çünkü rakip takımlar Red Bull' u yakaladı ve yaz tatilinden önce McLaren ve Mercedes, Red Bull'dan daha hızlı görünüyordu.
Üstelik Verstappen son iki yarışta podyuma çıkamazken, son galibiyeti dört yarış önceydi.
Tom Coronel, sık sık Red Bull lehine açıklamalar yapsa da, bu sefer net bir şey söyleyemiyor.
Coronel, RacingNews365 podcast'inde şöyle dedi: “Kesinlikle daha heyecanlı olacak. Önceki yıllarda şimdikinden biraz daha güçlü bir otomobili vardı."
"Max'in podyuma çıkmak için elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor ve bunda gerçekten ciddiyim."
“McLaren'in güçlü olduğunu biliyoruz. Mercedes'in giderek güçlendiğini biliyoruz. Yani Max artık en hızlı araçta değil. Fakat daha önce en hızlı araçta değilken pole pozisyonu aldığını görmüştük."
"Bir an için Abu Dhabi'yi ele alalım. Dünya şampiyonu olduğu dönemde, belli bir bölge girmiş ve ivme yakalamıştı."
"Böyle zamanlarda Max faktörü işe yarıyor ve bunu Zandvoort'ta tekrar yapabilirse çok güzel olur. Çünkü şu anda aradığı şey bu çünkü araç en iyisi değil.”
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
IndyCar şampiyonu, Audi ile F1'e gireceğini yalanladı
Jonathan Wheatley, Red Bull'dan neden ayrıldı?
Wache: "Red Bull, gelişim konusundaki bazı noktalarda tavana ulaştık"
Hamilton: "Şampiyonluk mücadelesi beklentim yok"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar