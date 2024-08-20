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Formula 1 Hollanda GP

Coronel: "Araç iyi değil, Verstappen'in özel bir şeyler yapması gerekiyor"

Tom Coronel'e göre Max Verstappen, geçmişte olduğu gibi "özel şeyler yapması halinde" kazanabilir.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing, sıralama basın toplantısında

Max Verstappen, Red Bull Racing, sıralama basın toplantısında

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Zandvoort Pisti'nin Formula 1 takvimine geri dönüşünden bu yana, Max Verstappen buradaki tüm yarışları kazanmayı başardı.

Ancak üst üste dördüncü galibiyet kesin değil çünkü rakip takımlar Red Bull' u yakaladı ve yaz tatilinden önce McLaren ve Mercedes, Red Bull'dan daha hızlı görünüyordu.

Üstelik Verstappen son iki yarışta podyuma çıkamazken, son galibiyeti dört yarış önceydi.

Tom Coronel, sık sık Red Bull lehine açıklamalar yapsa da, bu sefer net bir şey söyleyemiyor.

Coronel, RacingNews365 podcast'inde şöyle dedi: “Kesinlikle daha heyecanlı olacak. Önceki yıllarda şimdikinden biraz daha güçlü bir otomobili vardı."

"Max'in podyuma çıkmak için elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor ve bunda gerçekten ciddiyim."

“McLaren'in güçlü olduğunu biliyoruz. Mercedes'in giderek güçlendiğini biliyoruz. Yani Max artık en hızlı araçta değil. Fakat daha önce en hızlı araçta değilken pole pozisyonu aldığını görmüştük."

"Bir an için Abu Dhabi'yi ele alalım. Dünya şampiyonu olduğu dönemde, belli bir bölge girmiş ve ivme yakalamıştı."

"Böyle zamanlarda Max faktörü işe yarıyor ve bunu Zandvoort'ta tekrar yapabilirse çok güzel olur. Çünkü şu anda aradığı şey bu çünkü araç en iyisi değil.”

 

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