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Formula 1 Miami GP

Coronel: "Alonso, FIA'ya serzenişte bulunmakta çok haklı"

Hollandalı yarış pilotu Tom Coronel, Lewis Hamilton'ın Miami'de yaptığı aşırı riskli hareketin cezasız kalmasıyla birlikte Fernando Alonso'nun FIA yetkililerinin kararlarını verirken milliyetin etkili olduğunu iddia etmesini anlayabiliyor.

Burhan Güneydaş
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Miami Sprint yarışı oldukça kaotik bir şekilde başladı. Hamilton, 1. virajda içeriye doğru bir hamle yaparak Lando Norris ve Lance Stroll'u yarış dışı bırakırken, Alonso da geriye düştü. Yarış hakemlerinin bu olayı değerlendirme şekli ise Alonso'nun hiç hoşuna gitmedi.

Avustralya ve Çin'deki olayların ardından zaman cezaları ve süper lisansına ceza puanları alarak adeta yarış hakemlerinin gazabına uğrayan Alonso, Hamilton'ın hareketlerinin hakemler tarafından ceza gerektirmeyecek şeklinde değerlendirilmesi üzerine "hakem kararlarında milliyet önemli" diyerek FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile görüşmeye gitti.

RacingNews365 podcast'ine konuşan Coronel de Hamilton'ın hareketlerini pek onaylamadı.

Coronel, "Özellikle bir dünya şampiyonu için garip bir hareketti."

"Tutuşun olmadığını biliyorsun. Aracın orada dönemeyeceğini biliyorsun ve oraya giriyorsun. Bence gerçekten çok riskliydi." dedi.

Coronel, Alonso'nun milliyetin FIA kararlarında önemli olduğunu söylemesini iyi bir alıntı olarak kabul ederken, hakem kararlarında tutarsızlıklar olduğunu da kabul etti. Ayrıca Hamilton'ın 7 kez Dünya Şampiyonu olmasının da hoşgörülü hakem davranışlarında etkili olbileceğini ima etti.

Coronel, "FIA'nın duruma nasıl baktığı önemli ve bu yüzden adil olmadığını düşünüyorum. Ya her şeyi serbest bırakın ya da birini cezalandırıp diğerini görmezden gelmeyin. Alonso bu konuda haklı."

"Logan Sargeant bunu yapsa ceza almaz mıydı?" dedi.

Ruud Dimmers'in "kesinlikle alırdı" cevabının ardından Coronal sözlerine devam etti.

Coronel, "Görünüşe göre 7 kez Dünya Şampiyonu olursanız ceza almıyorsunuz."

"Yani Amerika'da yaşadığınız için, Dünya Şampiyonu olduğunuz için ya da İspanyol olmadığınız için ceza almıyorsunuz. Bu işe yaramıyor ve bence FIA cezalar konusunda tutarlı değil." dedi.

Alonso'nun süper lisansında şu anda altı ceza puanı var. Bu puanlar 12 aylık bir süre içinde 12'ye ulaşırsa, tek yarışlık bir men cezası ile karşı karşıya kalacak.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Erik Junius

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