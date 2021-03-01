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Formula 1 / Son dakika

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"

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Tom Coronel, Formule1.nl ile olan son röportajında Fernando Alonso'nun Formula 1'e olan dönüşünde başarısız olacağını iddia etti.

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Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"

Fernando Alonso, 2018 sonunda spordan ayrıldı ve sonrasında pek çok seride mücadele edip, Dünya Dayanıklılık Şampiyonu olmayı başardı. Ayrıca Le Mans'ı kazandı ve Dakar gibi zorlu bir rallide mücadele etti.

Alonso, 2019 yılında McLaren'ın F1 aracıyla Bahreyn'deki testte sürüş yapmıştı. 2020 yılında ise Renault'nun hem 2018 hem 2020 araçlarıyla test yaptı. Yani Alonso, aslında geride kalan süreçte formunu korumaya devam etti.

Yine de Formule1.nl'ye konuşan yarış pilotu ve yorumcu Tom Coronel, Alonso'nun F1'e dönüşünde "başarısız" olabileceğini iddia etti.

Coronel, "Alonso, 2021'de uyanacak ve her şeyin bir rüya olduğunu anlayacak. Eğer başarılı olursa bunu kalpten kutlayan ilk kişi ben olacağım. Ancak bu olmayacak, çünkü doğaya aykırı bir şey."

"Formula 1'den ayrıldıktan sonra bitersiniz. Bir yıl uzak kaldığınızda, zaten hız kaybediyorsunuz. Alonso iki yıldır uzakta: yani başarılı olması artık mümkün değil."

"Gençler daha atik, daha cesur ve daha istekliler. Alonso bir savaşçı, ancak neredeyse 40 yaşına giriyor." dedi.

Coronel'e göre Hamilton'ın Mercedes'le olan birlikteliği de 2021 sonunda sona erebilir.

"Eminim bırakmayı gözden geçiriyordur. Öncelikle ve en önemlisi, Lewis gerçek bir yarışçı. Ancak bu, 23 yarış ile şimdiye kadarki en zor sezonu olacak. Her sürücü uzun bir sezondan bıkar. Burada mantıklı bir soru ortaya çıkıyor: neyi feda edeceksiniz? Kişisel hayatı mı? Yoksa yarışları mı? Lewis gibi insanlar hayatı yaşarlar. Şahsen 48 yaşındayım ve eğer bir yerde yarışabiliyorsam, bunun için her şeyi bir kenara bırakırım. Düğünmüş, doğum günüymüş hiç önemli değil."

"Ancak Hamilton'ın şimdiye kadarki en yoğun yılın ardından sekizinci şampiyonluğuyla beraber bundan sıkılacağını hayal edebiliyorum. Sekizinci şampiyonlukla artık Lewis Hamilton değil, bir Tanrı olursunuz. Tüm rekorları kırdıysanız neden daha fazla devam edesiniz bilmiyorum. Mercedes ile sözleşme görüşmeleri zaten zor geçti. Her iki tarafın da tamamen istekli olmadığını görebilirsiniz. Her şey aslında çok basit: Mercedes'in artık Hamilton'a ihtiyacı yok."

"Banka hesabına çok fazla para transfer etmek dışında orada onun için bir gelecek yok. Russell ve Max gibi adamlar var, onlarla önümüzdeki on yıl boyunca yaşayabilirsiniz."

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Editör Kemal Şengül

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