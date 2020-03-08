Coronel: "2020, Verstappen'in yılı olacak"

Geçen yılın ikinci yarısında Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasında heyecan verici bir savaş vardı. Hatta Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in birbirlerine karşı mücadele ettikleri birkaç yarış oldu.

Bu yıl mücadelenin daha da artması bekleniyor ve Tom Coronel'e göre 2020 yılı, genç pilotun yılı olabilir.

"Ben Avustralya'da Max'in kazanacağını düşünüyorum. Bu Max'in yılı olmalı. Öyle olması gerekiyor çünkü motor iyi, takım iyi, Max yeterli deneyime sahip ve her şey tamamen ona odaklı durumda. Bu şansı kullanmak gerekiyor."

"Elbette Red Bull 10 adım attıysa, Mercedes 12 adım attı. Durum böyle olunca hatalardan faydalanmanız gerekiyor çünkü insanlar baskı altındayken daha fazla hata yaparlar."

Coronel'e göre 2020'nin sürprizi Esteban Ocon olacak.

"Bence Esteban Ocon. Geriye dönüp bakarsak 2014 yılında Avrupa Formula 3 şampiyonu olduğu yıl, Max üçüncü oldu. Max sonrasında çok geliştiğini düşünüyorum, ama o da öyle olmalı. Formula 1 zor bir dünya ve Max'in mücadelesi Ocon'dan daha iyi. Ancak onu hafife almayın."

"Ayrıca Alexander Albon da iyi olacak, hatta kazanacak. Bence bu yıl Max ve Lewis birbirleriyle o kadar çok savaşacaklar ki, birlerini pistten çıkaracaklar ve üçüncü bundan faydalanacak."

Coronel son olarak yılın hayal kırıklığının kim olacağı sorusuna, "Haas. Bence öyle olacaklar. Eğer takıma bakarsanız daha iyiye giden hiçbir şey yok, çünkü hiçbir değişiklik yok. Kevin Magnussen ile devam etmelerin anlayabilirim. Ama Romain Grosjean ciddi bir karmaşaya yol açıyorken neden orada kalmaya devam ediyor? Bir noktada krediniz bitmez mi? Gunther Steiner diğerlerinin bilmediği bir şey mi biliyor? Normalde bir şans verirsin ve kullanamazsa iş orada biter. Ama bu olmuyor. Haas'ta değişen hiçbir şey yok. Bu yüzden gelişeceklerine inanmıyorum." yanıtını verdi.