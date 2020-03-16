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Formula 1 / Son dakika

Coronavirüs bulaşan McLaren personelinin durumu iyiye gidiyor

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Coronavirüs bulaşan McLaren personelinin durumu iyiye gidiyor
Ekleyen:
, Editör
16 Mar 2020 08:16

McLaren, Coronavirüs bulaşan personelin durumunun iyi gittiğini açıkladı.

McLaren, Avustralya GP hafta sonunda bir çalışanının Coronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Bunun üzerine McLaren yarıştan çekildi ve 14 çalışan daha karantina altına alındı.

McLaren tarafından BBC'ye yapılan açıklamada bu çalışanın durumunun iyiye gittiği ve artık semptomların azaldığı duyuruldu.

McLaren CEO'su Zak Brown, "Size, virüs bulaşan bir takım çalışanının iyileşmekte olduğunu ve semptomların azaldığını ve karantinaya alınan çalışanlarımızın iyi bir ruh hali içinde olduğunu bildirmekten memnuniyet duyuyorum."

"Çalışanlarımızın dünya çapındaki meslektaşlarından, partnerlerinden, F1 üyelerinden ve taraftarlardan aldığı destek harikaydı ve herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Bununla birlikte bu personel, beli bir süre daha karantina altında tutulacak.

Öte yandan Brown, en başından itibaren olası bir virüs vakasında yarıştan çekilecekleri konusunda McLaren takım patronu Andreas Seidl ile fikir birliğine vardıklarını, bu yüzden aldıkları kararın aniden gelişmediğini söyledi.

Brown, “Andreas ve ben, eğer garajda virüs testi pozitif çıkan bir çalışan varsa, yapılabilecek tek bir şey olduğunu kabul etmiştik." dedi.

McLaren, yarıştan çekildiği gibi, hem Carlos Sainz hem de Lando Norris'i takımın geri kalanından uzak tutma kararı aldı.

McLaren'den 15 çalışan, Melbourne'de karantina altında tutuluyor.

Takım patronu Seidl, pilotları hakkında şöyle dedi: “Açık şekilde takım arkadaşları hakkında açıkça endişelilerdi."

“Her ikisi de iyi olsa da, onları fiziksel olarak ekibin geri kalanından uzak tutmalıyız, ancak sürekli iletişim halindeler."

"Ayrıca, Cuma günü garajı toparlamak ve yükü paketlemek için acil yardım teklif eden padoktaki diğer takımları de takdir ediyoruz, ki bu da 14 temel adamımızı kaybettikten sonra bizim için gerçek bir mücadeleydi."

"Bu hepimizi benimsediği F1 ve yarış ruhu."

Şimdi asıl soru 2020 Formula 1 sezonunun ne zaman başlayacağı.

Brown şunları söyledi: “Henüz ilk günlerdeyiz ve bu gelişen bir durum. Fakat önceden plan yapıyoruz ve esnek kalacağız."

"F1, FIA ve diğer takımlarla 2020 takvimi üzerinde çalışmaya ve önümüzdeki birkaç ay boyunca takımı yönetmeye odaklandık."

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Editör Kemal Şengül

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