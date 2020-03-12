Coronavirüs belirtisi gösteren 9 kişi teste tabi tutuldu
Formula 1'de Coronavirüs belirtisi gösteren dokuz kişinin tıbbi testlere tabi tutulduğu açıklandı.
Formula 1, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs'e rağmen sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP'yi iptal etmemeyi seçmişti.
Şimdiye kadar Coronavirüs belirtisi gösteren Haas'tan dört, McLaren'dan ise bir çalışanın tıbbi testlere tabi tutulduğu açıklanmıştı.
McLaren'ın çalışanının testleri pozitif çıkarken, Haas'ın dört çalışanında virüs tespit edilemedi.
McLaren bunun üzerine 2020 Avustralya Grand Prix'den çekileceğini açıkladı.
Bu açıklamadan kısa bir süre sonra duyuru yayınlayan Avustralya Grand Prix Organizasyonu, Coronavirüs belirtisi gösteren dokuz kişinin teste tabi tutulduğunu ve ardından da test sonuçları gelinceye kadar kendilerini tecrit ettiklerini açıkladı.
Bu dokuz kişiden sadece birisinin takımlarla alakası bulunmuyor.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Coronavirüs belirtisi gösteren 9 kişi teste tabi tutuldu
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