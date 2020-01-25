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Formula 1 / Son dakika

Corona virüsü, Çin Grand Prix'sini etkileyebilir

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Corona virüsü, Çin Grand Prix'sini etkileyebilir
Ekleyen:
, Editör
25 Oca 2020 13:50

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle 2020 Çin Grand Prix'sinin geleceği de tehlike altına girebilir.

Çin'deki yarasa tüketimi dolayısıyla ortaya çıktığı düşünülen virüsün bulaştığı hastaların yaklaşık olarak yüzde 35-40'ı hayatını kaybediyor.

Virüsün baş gösterdiği şehir olan Wuhan karantinaya alınmış ve şehir sakinlerine belirli nedenler harici şehri terk etmemeleri, halka açık mekânlarda maske takmaları gerektiği gibi bir dizi çağrıda bulunulmuştu.

Wuhan'a ek olarak, şehrin bulunduğu Hubei eyaleti genelinde 9 şehirde daha giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı şimdiden 26’ya yükselmiş durumda. 

Salgının büyümesini engellemek amacıyla yapılan çabalardan biri de insanların bir araya gelmesini engellemekti ve tüm spor müsabakaları bundan etkilendi. Perşembe günü, Çin Halk Cumhuriyeti Otomobil ve Motosiklet Sporları Federasyonu (CAMF) yaptığı açıklamada 12-14 Şubat tarihlerinde yapılacak olan kış rallisini iptal ettiğini açıklamıştı.

Federasyona yakın kaynaklara göre, Şanghay'a 800 kilometre mesafede bulunan Wuhan'daki virüsün ülkeye iyice yayılması halinde yarışın iptali gündeme gelecek.

F1 ve Çin GP organizatörleri, hastalığı yakından takip ediyorlar ve eğer hastalığın etkisi beklenenden daha büyük olursa yarışın iptali gündeme gelecek.

Böylelikle yangın nedeniyle durumu takip edilen Melbourne yarışından sonra bir başka yarışın geleceği daha soru işareti olacak.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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