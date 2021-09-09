Corinna: "Michael artık 'farklı' fakat aramızda"

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Schumacher, Aralık 2013’de Fransız Alpleri’nde kayak yaparken yaşadığı kaza sonrası başından ağır yaralanmıştı.

Komaya giren Schumacher, rehabilitasyonuna devam edilmesi için eve götürülmeden önce, aylarca hastanede kaldı.

Ailesinin, olaydan itibaren bunun özel bir mesele olduğunu söylemesi nedeniyle Schumacher’in sağlığı hakkında çok az şey biliniyordu. Fakat Michael'ın eşi Corinna, sessizliğini bozdu.

Corinna, yakında yayınlanacak ‘Schumacher’ adlı belgeselde yer alan röportajında: “Michael aramızda. Farklı, ama burada ve bize güç veriyor.’’

“Biz birlikteyiz. Evde beraber yaşıyoruz. Terapi yapıyoruz."

“Michael’ın iyi ve rahat olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ona ailemizi, aramızdaki bağı hissettirmeye çalışıyoruz."

“Ne olursa olsun elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepimiz yapacağız."

“Ailecek, Michael’ın sevdiği ve seveceği gibi yaşamaya çalışıyoruz. Hayatımıza böyle devam ediyoruz.” dedi.

Corinna Schumacher, Michael Schumacher, Benetton'ı tebrik ediyor Fotoğraf: Motorsport Images

Schumacher, Formula 1’de 18 sezon boyunca yarıştı ve tek sakatlığı 1999 Britanya Grand Prix’de yaşadığı kazada kırılan bacağı olmuştu.

Corinna, “ona göz kulak olan birkaç koruyucu meleğin” olduğuna emin olduğunu söyledi.

“Bunun hassas olmamdan mı yoksa kendime oluşturduğum koruyucu bir duvardan mı olduğunu bilmiyorum ama Michael’a bir şey olabileceği hiç aklıma gelmemişti.”

Ancak ne yazık ki, ailesi ile gittiği tatilde Alman sürücünün başına bir trajedi geldi.

Corinna, “Olanlar için hiçbir zaman Tanrı’yı suçlamadım.”

“Sadece talihsizlikti, bir insanın başına gelebilecek en büyük talihsizlik.”

“‘Bu neden Michael’in ya da bizim başımıza geliyor?’ diye düşünmek korkunç ama neden herhangi biri böyle şeyleri yaşıyor?"

“Tabii ki Michael’i her gün özlüyorum. Fakat onu özleyen sadece ben değilim. Çocukları, ailesi, babası ve çevresindeki herkes. Herkes Michael’i özlüyor.” diye ekledi.

Corinna, 1995’te evlendiği Schumacher hakkında bazı detayları verse de, ailesinin, 52 yaşındaki eşinin gizliliğini korumasında ısrarcı.

“Michael her zaman ‘Özel olan gizli kalmalıdır.’ derdi. Bu yüzden onun özel hayatını koruyabilmesi benim için çok önemli.”

“Michael her zaman bizi korudu ve şimdi biz Michael’i koruyoruz.”

Schumacher F1 kariyeri boyunca, 91 Grand Prix kazandı ve yedi şampiyonluk aldı.

Çeviri: Aybike Simay Erden

Michael Schumacher ve eşi Corinna Fotoğraf: Ferrari Media Center