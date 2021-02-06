Connelly: "ABD GP'deki Verstappen cezası verilen en zor kararlardan biriydi"

Verstappen, Austin yarışının son turunda Kimi Raikkonen'i geçerek üçüncü sıraya yükselmişti. Daha sonra hakemler tarafından yapılan incelemelerde, Red Bull pilotunun çizgi dışına taştığı belirlendi, böylece geçişi yaparken bir avantaj ettiğine karar verildi.

Bunun üzerine yarıştan hemen sonra kendisine, podyum pozisyonunu kaybettiği beş saniyelik bir ceza verildi.

Hollandalı pilotun podyum törenindeki yerini son dakikada Raikkonen'in alması ise taraftarlar arasında büyük öfke yaratmış ve tepkiler sosyal medyaya yansımıştı.

Cumartesi günü FIA web konferansı kapsamında dünya çapındaki diğer temsilcilerle konuşan Connelly, Verstappen olayına atıfta bulundu ve herhangi bir karar alırken bunun herkesi etkileyecek sonuçlarının da dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Connelly, "Karar verirken, iddia edilen suçlunun taraflarını da dikkate alma sorumluluğunu göstermeliyiz."

"Etkilenenleri de düşünmek gerekiyor, bu önemli. Aklımda o etkinlikteki görevli arkadaşlarıma yakıştırılanlardan bir örnek vermek istiyorum."

“2017 ABD GP'sinde yarışın son turuydu. Max Verstappen, Kimi Raikkonen'e karşı harika bir geçiş yaparak onu geride bıraktı, sanırım bu son üç virajda olan bir olaydı."

"Mika Salo pilot görevlimizdi, ki Mika, bir yarış pistinde neler olup bittiğini görme konusunda son derece iyidir."

"Bize hemen, bunun Max'ın yaptığı harika bir hamle olduğunu, ancak geçiş için yaklaşık bir metre kadar pistin dışına taştığını söyledi."

Geri dönüp baktıklarında çok net bir şekilde bunu gördüklerini belirten Connelly, "Arkadaşlarım Radovan Novak, Mika Salo ve Dennis Dean için bu, çok zor bir karardı çünkü Max Verstappen'i üçüncü sıradaki podyum yerinden alıp yerine Kimi Raikkonen'i koymak zorunda kalacaktık."

Connelly bu cezanın sosyal medyada yarattığı kargaşayı da hatırlattı.

"Oğlum, hiç bu kadar eleştiri aldık mı diye bana sordu. Hollanda'da bir numaralı halk düşmanıydık ve dünyadaki tüm Red Bull hayranları bize karşı resmen silahlanmıştı. Tabii ki başka birçok insan da..."

Bu olaya başka bir açıdan baktıklarını, aksi halde Kimi'nin hakkının yeneceğini çünkü Max'ın onu diğer türlü geçmesinin mümkün olmadığını belirten Connelly, "Kurallar açık, birini geçmek için yoldan çıkmamalısın, öyle bir avantaj elde edemezsin, ki bu net bir şekilde kazanılan bir avantajdı. Pistten bir metre taşarak dördüncülükten üçüncüye çıkmıştı."

“Dolayısıyla, zor bir karar söz konusu olduğunda, evet... cezalandırmak zorunda kalacağınız kişi için üzülüyorsunuz. Fakat o hareketten veya araştırmakta olduğunuz şeyden etkilenen diğer rakipleri de bir o kadar düşünmelisiniz."

Connelly, o gün alınan kararlar için pişman olmadığını açıkça belirtti ve “Bu her zaman bana bağlı kalan ve meslektaşlarımla almamız gereken en zor kararlardan biriydi."

"Ama yine de doğru olanı yaptığımıza inanıyorum, doğru kararı aldık."

"Ve bugün Max Verstappen ile konuşursanız, geçmişe bakıldığında bunun doğru karar olduğu konusunda hemfikir olacağından oldukça eminim." dedi.