Concorde Anlaşması, beklenenden daha erken yenilenebilir

F1'in ticari hak sahibi (Liberty Media'nın sahibi olduğu FOM), FIA ve 10 takım arasındaki üç yönlü önemli ticari anlaşma olarak tanımlanabilecek Concorde Anlaşması son olarak 2021 sezonunda yenilendi ve 2025 sezonuna kadar devam edecek.

Sözleşmenin bitmesine henüz 2.5 yıl var, ancak Liberty Media başkanı Greg Maffei, Wall Street analistleriyle yaptığı son görüşmede "demiri sıcakken dövmek" ve F1'in güçlü ivmesini kullanarak vaktinden çok önce yeni şartlar üzerinde anlaşmak istediğini söyledi.

Maffei, "Concorde Anlaşması'nın bitmesine daha birkaç yıl var."

"Ancak takımlar, FIA ve bizler arasında, demiri sıcakken dövmek ve bu yılın Concorde Anlaşmasını uzatmak için iyi bir zaman olduğu konusunda bir fikir birliği olduğunu düşünüyorum." dedi.

McLaren CEO'su Brown da yeni bir anlaşmanın bir an önce imzalanmasının serinin istikrarı için faydalı olacağını düşünüyor.

Brown, "Bence her şey harika işliyor. Liberty açısından, sporun sağlığı açısından, 10 yarış takımının bakış açısından, gelmek isteyen takımlar, organizatörler, taraftarlar, medya ve diğer her şey açısından bakarsak, yeni anlaşmanın bir an önce imzalandığını görmek isterim."

"Sözleşme çoğunlukla mevcut şartların yenilenmesinden ibaret ve bu işe yarıyor. Eklenecek pek bir şey olduğunu düşünmüyorum, dolayısıyla süreç çok uzun sürmeyecektir."

"Dijital çağda, son anlaşmayı yaptığımızdan bu yana gelişen ve bence tartışılması gereken şeyler var. Ama bence anlaşma oldukça sağlam ve işlevli. Bozulmayan bir şeyi tamir etmemize gerek yok." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, on the grid Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Haas takım patronu Gunther Steiner ve Alpine takım patronu Otmar Szafnauer de yakın gelecekte resmi görüşmelere başlamak için hevesli.

Steiner, "Concorde anlaşmalarının imzalanmasının normalde ne kadar uzun sürdüğünü biliyorsunuz, bu yüzden sürece ne kadar erken başlarsak o kadar erken sonuca ulaşırız."

"Dolayısıyla, eğer FOM gelip bize önümüzdeki beş yıl için ne yapmak istediklerini teklif etmek isterse, ki bu aslında önümüzdeki yedi yıl demektir, buna karşı değilim. Takım olarak onlarla konuşmaktan oldukça mutluyuz." dedi.

Szafnauer ise,"Eğer FOM takımlarla konuşmaya ve yeni bir anlaşmanın nasıl olabileceğine dair bir taslak oluşturmaya istekliyse, o zaman erken başlamakta herhangi bir sakınca görmüyorum." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise yeni Concorde tartışmalarını kapalı kapılar ardında tutmak istediğini ve tartışmaların odağına getirmenin doğru olmadığını söyledi.

Wolff, "Bence en önemlisi bu görüşmeleri kapalı kapılar ardında yürütmek."

"Concorde gibi uzun süreli bir sözleşmemiz varsa bu sözleşmenin olabildiğince uzatılması herkes için en iyisi, ancak çok erken bir aşamadayız."

"Henüz doğru dürüst konuşmaya başlamadık, dolayısıyla süreç yapıcı bir şekilde ilerlemeli, canlı yayında tartışma yaratarak değil." dedi.

Son olarak Red Bull takım patronu Christian Horner ise "Formula 1 hiç bu kadar güçlü bir konumda olmamıştı. Liberty'nin bu sporda harika bir iş çıkardığını düşünüyorum."

"Yeni pazarlar ve yeni taraftarlarla karşı karşıyayız. Takımlar ve ticari hak sahibi arasında kimin daha fazla değere sahip olması gerektiği tartışması her zaman olacaktır ve Toto'nun da dediği gibi kapalı kapılar ardında gerçekleşecek olan bu mücadeleyi dört gözle bekliyorum."

"Sözleşmenin uzun vadeli olması herkesin yararına, gelecek için net bir yönü olan, amaç ve hedeflerinin ne olduğu belli olan, gelecek için geliştirmek istediğimiz teknik, sportif ve mali düzenlemelerle birlikte, önümüzdeki yıllarda sporu daha iyi, daha çekici ve daha kapsayıcı hale getirmeye devam etmek için belli bir yönden giden bir spora sahibiz."