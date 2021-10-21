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Colton Herta, süper lisans sorunu nedeniyle 2022'de F1 fırsatını kaçırabilir

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Colton Herta, Formula 1'de yarışacak bir sonraki Amerikalı pilot olacak gibi görünüyor. Fakat önünde, çözülmesi gereken bir süper lisans sorunu var.

Colton Herta, süper lisans sorunu nedeniyle 2022'de F1 fırsatını kaçırabilir

Son dönemde Alfa Romeo/Sauber'in Amerikalı Andretti Autosport'a satılacağı yönünde pek çok iddia vardı ve bu iddialar gerçeğe dönüşeceğe benziyor.

Michael Andretti'nin şirketi, İsviçreli takımı satın alırsa o zaman Valtteri Bottas'ın takım arkadaşının şu anda IndyCar'da Andretti için mücadele eden isimlerden biri olabileceği, bu ismin de Colton Herta olacağı düşünülüyor.

21 yaşındaki Herta, bu yıl IndyCar'daki üçüncü tam sezonunu geçirdi ve üç yarış kazandığı yılda, öne çıkan isimlerden biri oldu. Fakat Formula 1'e girmesi için önünde çözmesi gereken bir süper lisans sorunu var. Şu anda süper lisans için minimum 40 puan gerekiyor ve Herta'nın sahip olduğu puan sayısı 32.

Herta'nın puanları:

2018: 2. sıra IndyLights - 0 puan (normalde 12 puan)

2019: 7. sıra IndyCars - 4 puan

2020: 3. sıra IndyCars - 20 puan

2021: 5. sıra IndyCar - 8 puan

Geçen sezon IndyCar'ı beşinci bitiren Herta, böylelikle 8 puan aldı. 2020'deki üçüncülük kendisine 20 puan getirirken, 2019'daki yedincilik de kendisine dört puan getirdi.

Normalde 2018 yılında IndyLights'ı ikinci bitiren Herta, 12 puana daha sahipti. Ancak kurallar gereği son üç yılda alınan puanlar hesaba katılıyor. Yani Herta'nın 2019, 2020 ve 2021 yıllarında elde ettiği puanlar hesaba katılıyor. Hal böyle olunca 32 puanda kalıyor.

Herta için F1'de yarışma şansı en azından 2022 için kaçmış gibi görünüyor ancak teorik olarak hâlâ bir fırsat var. FIA'nın puan sistemini değiştirebileceği, kaldırabileceği veya istisna yapabileceği konuşuluyor.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi süper lisans kurallarındaki bazı maddelerin gözden geçirileceğini açıklamıştı ancak bunun ne gibi bir etkisi olacağı henüz bilinmiyor.

Kurallardaki bir madde, bir sürücünün cuma antrenmanlarına katılması, 100 kilometre mesafe tamamlaması ve herhangi bir ceza puanı almaması halinde bir süper lisans puanı alacağını söylüyor.

Bu şekilde yıl boyunca en fazla 10 puan elde edilebiliyor. Yani Herta, 2022'de sekiz cuma antrenmanında piste çıkabilirse ve her birinde sorunsuz şekilde 100 kilometre tamamlarsa, o zaman IndyCar serisindeki performansına bakılmaksızın 8 puan daha alacak ve böylelikle 40 süper lisans puanına ulaşacak.

Bu da kendisine 2023 için süper lisans alma şansı verecek. Aynı zamanda kendisi için de mükemmel bir hazırlık olabilir.

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