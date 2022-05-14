Colton Herta, Haziran ayında F1 testi için koltuk ayarı yaptıracak

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Colton Herta, şu anda IndyCar'da yarışan en yetenekli sürücüler arasında gösteriliyor ve genç yaşı, onu Formula 1 için iyi bir hedef yapıyor.

Amerikalı sürücü, daha önce herhangi bir Formula 1 aracı kullanmadı ancak McLaren'ın F1 test programına dahil olduğu için bu yıl 2021 McLaren aracıyla piste çıkması planlanıyor.

Bu testin ne zaman yapılacağı belirsiz fakat Herta, Haziran ayında hazırlıklar başlayacağını doğruladı.

Herta şöyle konuştu: "Testleri yapacağım tarihi açıklayabilir miyim bilmiyorum! Bunu yaparsam sorun olabilir, bu yüzden sessiz kalsam daha iyi olur ama bu yıl kesinlikle test yapacağım."

"Koltuk ayarı ve simülatör üzerinde çalışmak için Haziran ayında Woking'e geleceğimi söyleyebilirim. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. McLaren fabrikasına son gelişim 2019'daydı ve o zaman bir gün simülatörde çalışmıştım. Fabrikayı o zaman tam olarak görememiştim, umarım bu sefer bana bir gezi fırsatı verirler."

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Fotoğraf: Brett Farmer / Motorsport Images

"Takımda her şeyin gizli tutulduğunu biliyorum fakat umarım bazı detayları görebilir ve ilk adımı atabilirim. Sonrasında zaten testler geliyor, bu gerçekten harika. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum." "Biliyorsunuz, kariyerimin belirli bir aşamasında Formula 1'e geçmek istiyorum. Bunun için bir hazırlık sürecine ihtiyaç var, bu nedenle iyi bir test dönemi geçirmek çok önemli." "Umarım testler benim için bazı kapılar açar. Şimdilik elimde hiçbir garantim ya da yarış kontratı yok ama işler farklı şekilde gelişebilir." "Bu fırsatla insanların dikkatini çekmeyi umuyorum ve eğer yeterince hızlıysam, belki belki bir şans yakalarım." "Hedeflerim çok büyük. Emekli olmadan önce çok fazla yarış yapmak istiyorum ve Formula 1 dilek listemin en üst sıralarında yer alıyor. IndyCar'a girip Indy 500'de yarışmak istedim ve yaptım. Şimdi bu prestijli yarışı kazanmak istiyorum. Fakat yarışmak istediğim başka yarış serileri de var ve dediğim gibi Formula 1, bu listedeki yarışların tepesinde."