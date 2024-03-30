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Formula 1

Collins: "Vettel, hızlı olacağından emin olduğu bir araçla F1'e dönebilir"

Eski Aston Martin stratejisti Bernie Collins, doğru koltuğun ortaya çıkması halinde Sebastian Vettel'in F1 emekliliğinden vazgeçebileceğine inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sebastian Vettel

Sebastian Vettel

Red Bull Content Pool

Vettel bu hafta Porsche 963 Hypercar'ı test etmek için direksiyon başına geri döndü ve Formula 1 gridinin yarısından fazlasının 2025 için kontratsız olması nedeniyle motor sporlarına geri dönme düşünceleriyle 'flört ettiğini' itiraf etti.

Dört kez Dünya Şampiyonu olan Vettel, kariyerini Aston Martin ile tamamladıktan sonra 2022 sonunda emekli oldu, ancak son iki sezonu ünlü kariyeri boyunca alıştığı başarıdan yoksundu.

Pit duvarından ayrıldıktan sonra Sky Sports'ta spikerlik yapan Collins, Vettel'in bir fırsat doğması durumunda yarışmaya geri dönebileceğini düşünüyor.

The Fast and The Curious podcast'ine verdiği demeçte Collins, Vettel'in emekliliğe ikna edilip edilemeyeceği sorusuna, "Bence edilebilir."

"Bence hepsinin içinde bu dürtü var ve hepsi uzun zamandır bunu yapıyor. F1 kariyerleri bile değil - karting ve junior kariyerleri gibi çok uzun zamandır yapıyorlar."

"O [F1'den] kısa bir süre önce, bir buçuk yıl önce ayrıldı. Bu boşluğu çok hızlı bir şekilde doldurmadığınız sürece, geri dönmeyi elbette düşünecektir."

"Birisi bana 'Strateji için pit duvarına oturup bir yarışa daha katılır mısın?' dese, muhtemelen yapardım."

"Aston Martin'de yarışırken araç beklediği performansı göstermiyordu. Ayrıca ev hayatına, çocuklarına ve bunun gibi şeylere öncelik vermeye çalışıyordu."

"Bu yüzden bence, eğer çok başarılı olacağını bildiği bir araç için fırsat doğarsa bunu kabul edecektir." yanıtını verdi.

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