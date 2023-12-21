Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Sergio Perez, Formula 1'in genişleyen takviminin Formula 1'deki kariyerlerin kısalmasına yol açabileceğini öne sürdü.

Son birkaç yıldır spor, bir sezonda düzenlenen yarış sayısını artırıyor.

Bu yıl Çin ve Imola'daki yarışlar iptal edilmeden önce 24 yarış yapılması planlanıyordu. Ancak her ikisi de 2024 sezonunda geri dönecek.

Sonuç olarak, F1'in gelecek yılki takvimi, spor için yeni bir rekor olan tarihteki ilk 24 yarışlık sezon olma yolunda ilerliyor.

Sezon Mart ayının başında Bahreyn'de başlayacak ve Aralık ayında Abu Dabi'de sona erecek.

Perez programla ilgili endişelerini dile getirerek F1 personelinin sezonun sonunda gözle görülür bir şekilde yorgun düştüğünü vurguladı.

Medyaya konuşan Perez, "Açıkçası, bu konuyu gündeme getirip neler yapılabileceğini görmeye çalışacağız."

"Muhtemelen artık gelecek yıl için çok geç, ancak bir sonraki yıl için bunu gerçekten en üst düzeye çıkarmaya çalışacağız."

"Son yarışta insanları bu kadar bitkin gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Bu yüzden bunu çok ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum."

"Spor için, sürücülerin gördüğümüz bu uzun kariyerlere sahip olmaya devam etmeleri önemli."

"Mekanik ekibinin de çok uzun bir kariyere sahip olmasını istiyoruz. Bu yüzden bunun dikkate almamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum." dedi.