Collins: "Piastri, gelecek yıl Norris'i zorlayacak"

Piastri bu yıl F1'deki ilk sezonunda iyi bir performans sergileyerek geleneksel pistler Spa ve Suzuka'da Norris'i geride bıraktı, ayrıca Japonya ve Katar'da iki podyum derecesi elde etti.

Avustralyalı pilot ayrıca Katar sprint yarışında Norris'i pole pozisyonunda geçerek Max Verstappen'in Red Bull'unu geride bıraktı ve galibiyet elde etti.

2015'te Force India'ya (şimdiki Aston Martin) katılmadan önce McLaren'de çalışan Collins, Piastri'nin odaklanmasından ve zayıflıklarını giderme konusundaki kararlılığından etkilendiği için geleceğinde iyi başarılar elde edeceğine inanıyor.

KTM Summer Grill programına katılan Collins şunları söyledi: "Oscar Piastri'den çok etkilendim, sadece temel şeylerden bile."

"Padokta onunla konuşurken bile çok sakin, kafası çok dolu, yapması gerekene çok odaklanmış durumda. F1'de olmanın getirdiği şeylerden hiçbirine dikkati dağılmıyor."

"Bu yıl piste çıktığında sonuçların pistte elde edileceğini ve odaklanması gereken şeyin bu olduğunu biliyordu."

"Geçen yıl Oscar'la ilgili çok fazla heyecan vardı ve herkes o araçta iyi iş çıkaran Norris'e karşı nasıl mücadele edeceği konusunda endişeliydi."

"Bence bu büyük bir görevdi ama Oscar gerçekten soru işaretlerini ortadan kaldırarak sıralama turlarında ve ardından sprint yarışlarında beklediğimden daha iyi bir performans gösterdi."

"Japonya'da onunla bir röportaj yaptım ve üzerinde çalışması gereken tek şeyin yarış temposu olduğunu söyledi."

"Bu röportajda çok dürüsttü ve bu beni oldukça şaşırttı. Yıl boyunca katıldığı yarışlara baktığınızda, Norris'in uzun soluklu yarış temposunda, lastikleri koruma konusunda onu geçtiğini görüyorsunuz."

"Oscar'ın bunu yılın çok başında bunu tespit edebilmiş olması sebebiyle; kış tatilini Norris'in onu yendiği yarışları, sürüşünü geliştirmek için neler yapabileceğini ve Norris'in sürüşünden neler öğrenebileceğini gözden geçirerek geçirebilir."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren, in Parc Ferme

"Gelecek yıl daha da güçlü olacağından hiç şüphem yok."

"Belli ki bu yıl oldukça iyi anlaştılar. Ancak Piastri gelecek yıl Norris'i gerçekten zorlamaya başlarsa, bu rekabeti başlatabilir."

"Ama [Piastri'den] gelen ilk işaretler gerçekten çok iyi."

"Harika bir ilk yıl geçirdi ve eğer bu iş ahlakını sürdürebilirse -ki sürdüreceğine dair her işaret var- gelecek yıl Norris'i gerçekten zorlayacağını düşünüyorum."

"Ve eğer McLaren daha iyi olursa, Piastri'den birkaç podyum daha görebilirsiniz."