Collins: "Newey'nin ayrılığı zincirleme bir etki yaratacak"

Şu anda Formula 1'in temel gündem konularından birisi Adrian Newey'nin geleceği ve çoğu kaynak Red Bull'dan ayrılacağını bildirmiş durumda.

Eğer Newey ayrılırsa bunun Helmut Marko ve Max Verstappen'in de takımdan ayrılmasıyla sonuçlanacağı düşünülüyor.

Eskiden Aston Martin'de strateji şefi olan ve şimdi Sky Sports TV'de çalışan Bernie Collins de yeni hamleler gerçekleşeceği görüşünde.

Collins, Sky Sports News'e yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bu büyük bir haber ve bir süredir konuşuluyordu."

"Şimdi herkes Adrian'ın sözleşmesini ve nereye gideceğini konuşuyor."

"Aston Martin'e mi yoksa Ferrari'ye mi geçecek? Gideceği takım hangisi olursa olsun bu gerçekten büyük bir haber olacak."

"Red Bull, Adrian'ın etrafında kuruldu. Yapısını o oluşturdu, geliştirilmesi için çalıştı ve şu anda orada bir güç mücadelesi yaşanıyor olması tedirgin edici."

"Tüm bunlar Newey'nin artık 2026 projesinde yer almayacağı anlamına gelebilir ve bunun sonuçları çok ciddi olabilir. Tüm bunlar Red Bull'un performansını etkileyecek."

"Son yıllarda aerodinamik anlamda en iyisi onlardı. Kazanmadıkları dönemde bile bu konuda güçlülerdi. Adrian Newey'in ayrılması zincirleme bir reaksiyona yol açacak ve Red Bull'un şampiyon olarak kalma şansı önemli ölçüde azalacak."

Bernie Collins, Verstappen ve Newey'den hangisinin ayrılmasının takım üzerinde büyük etki yaratacağı sorusu üzerine şöyle dedi: "Bu muhtemelen daha büyük bir soru. Max ve diğer pek çok pilot hızlı bir araca sahip oldukları için kazandı. Bu kombinasyonun her iki parçası da önemli."

"Adrian ayrılsa bile, mevcut sezon muhtemelen etklienmeyecek. Ancak 2026 aracıyla ilgilenmiyorsa ve takım bu proje üzerinde o olmadan çalışıyorsa zor olacak."

"Aerodinami konusunda ne kadar mükemmel uzmanlara sahip olursanız olun, onların uyumlu şekilde çalışmasına ihtiyaç duyarsınız ve bunun için de gerçek bir lidere ihtiyacınız vardır."