Collins: "Lawson, Ricciardo'nun takım arkadaşı olmalıydı"

Geçen yıla kadar Aston Martin'in baş stratejisti olan Bernie Collins, 2023'ten beri Sky Sports'ta çalışıyor ve sezon ilerledikçe yaptığı ilginç yorumlar hayranların ilgisini çekti.

Bu kez Avustralya KTM Summer Grill video podcast'ine katılmaya davet edildi ve AlphaTauri'nin 2024'te Yuki Tsunoda'nın sözleşmesini yenilemek yerine Liam Lawson'la yarışması gerektiğini savundu.

Lawson, Hollanda Grand Prix'si de dahil olmak üzere beş F1 yarışında Ricciardo'nun yerini aldı ve dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Buna değinen Collins, "Liam ile Zandvoort'ta bir röportaj yaptım ve bu onun AlphaTauri aracının direksiyonundaki ilk yarışıydı fakat daha önce hiç bu kadar sakin biri görmemiştim."

"Pistin yağmur nedeniyle ıslak olduğunu ve Liam'ın ilk turlarını kuru zemin lastikleriyle attığını hatırlıyorum... Pistte çok fazla şey olmasına rağmen, soğukkanlılığını korudu."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Liam Lawson, Reserve Driver, Scuderia AlphaTauri

"Formula 1'de bazı şeylerin sponsorların etkisiyle yapılması ve çoğu şeyin iş anlaşmalarına bağlı olması üzücü."

"Takım sadece hıza önem verseydi, Lawson'ın çoktan sözleşmesi olurdu."

"Belki de Daniel Ricciardo ile takım arkadaşı olmalıydı; işte o zaman çok güçlü bir sürücü kadrosu olurdu. Ellerinde çok iyi bir genç sürücü ile hem hızlı hem de çok deneyimli bir sürücü olurdu."

"Sanırım bu kadro mükemmel şekilde çalışırdı ve böyle bir kadro AlphaTauri'ye büyük fayda sağlayabilirdi. Bunun gerçekleşmemiş olması çok yazık."

"İşlerin nasıl gelişeceğini ve Liam'ın gelecek sezon ne yapacağını ben de merak ediyorum. Büyük bir üne sahip ve bence her takım için iyi bir aday."

"Her halükarda gridde bir yeri hak ettiğine inanıyorum ve Liam'ın henüz bunu elde edememiş olması üzüntü verici." dedi.