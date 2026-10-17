Formula 1 Singapur GP

Collins: "Hamilton, Ferrari'ye güvenmiyor"

Eski Formula 1 stratejisti ve Sky Sports yorumcusu Bernie Collins, Lewis Hamilton'ın Singapur'da Ferrari'nin pit stop talimatına uymamasının, aralarındaki güven sorununa işaret ettiğini düşünüyor.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 15:00

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Mercedes sürücüsü Kimi Antonelli pilotlar şampiyonluğunu kazanmaya yaklaşırken Max Verstappen, Singapur Grand Prix'si hafta sonuna damgasını vurdu.

Lewis Hamilton ise yarış sırasında sanal güvenlik aracı periyodunda önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Yarışın 19. turunda ilk pit stopunu yapan Hamilton, Aston Martin sürücüsü Lance Stroll'ün debriyaj sorunu nedeniyle aracını pistte durdurmasının ardından 40. turdaki sanal güvenlik aracı periyodunda daha düşük zaman kaybıyla ikinci kez pite girebilirdi.

Ferrari, takım arkadaşı Charles Leclerc'in ardından Hamilton'ı da pite çağırdı. Ancak yedi kez dünya şampiyonu, tek pit stoplu stratejisini sürdürmeyi denemek için pistte kalmayı tercih etti.

Yarışın son bölümünde eski lastikleriyle zorlanan Hamilton, damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

Sky Sports F1 Show programında konuşan Bernie Collins, yaşananların Hamilton'ın Ferrari'ye duyduğu güvenin azaldığını gösterdiğini savundu.

Collins, "Lewis gibi bir isim pit stop yapmayı unutmaz. Dolayısıyla bunun pite girmeme kararı olduğunu, talimatın zamanında ulaşmadığını ya da başka bir şey yaşandığını varsayalım. Ancak bence yarışın o aşamasında bu, sonucu etkileyebilecek kritik bir karardı."

"Bir hafta önce Malezya'ya dönersek, yine aynı türden bir güven eksikliği gördük. Yarışa kuru zemin lastikleriyle başladılar. Ardından ara hamur lastiklere geçme talimatı geldi. Lewis ise, 'Bu yanlış karar. Artık bu şekilde devam etmeliyiz.' dedi."

"Pit duvarıyla görüştü, mevcut lastikleriyle pistte kalmayı tercih etti ve yarışın sonunda ortaya çıkan tablo Charles Leclerc'inkine oldukça benzedi."

"Ancak bence bu durum daha genel bir soruna işaret ediyor: Lewis, Ferrari takımına güvenmiyor. Takımın kararlarını sorguluyor."

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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