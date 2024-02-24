Collins: "Ferrari'nin motor kapağında yaptığı çalışmalar dikkat çekici"

Sezon öncesi testleri Bahreyn'deki Sakhir pistinde devam ederken, Mercedes'in yasal tel ön kanadı ve Red Bull'un köpekbalığı ısırığı şeklindeki sidepod girişi hakkında çok şey söylendi ve yazıldı.

Ancak yeni fikirleri deneyen tek takım onlar değil.

Testlerin ilk gününde üçüncü olan Ferrari, diğer takımların henüz kullanmadığı alışılmadık motor kapağı ve Halo parçaları ile testlerde ortaya çıktı.

Motor kapağındaki keskin kanatçığa işaret eden ve "Ferrari'nin bu tasarım üzerinde deneyler yaptığını" belirten Collins, F1TV'ye bunun motor kapağı alanındaki yeniliklerin sadece başlangıcı olduğunu söyledi.

Collins, "Ferrari TV kamera yuvalarının etrafındaki bağlantılarla oynuyor, kaportadan çıkarken hafifçe bükülüyorlar. Ferrari bunu yapan tek takım."

"Bence bu, yararlanılması gereken küçük bir keşif alanı ve Ferrari'nin aracın bu bölümünde oldukça fazla yaptığı bir şey."

Ferrari SF-24 Fotoğraf: Giorgio Piola

"Bu sabah çalıştırdıkları aero tırmıkların karoser etrafında şekillendirilmesinin bir nedeni var. Çünkü Halo'nun kenarında gerçekten ilginç yeni parçaları var. Halo'nun arka kısmının yan tarafında çıkıntı yaptığını görebilirsiniz."

"Bu, tüm takımlar için gerçekten ilginç bir gelişim alanı ve daha önce kimsenin yapmadığı bir şey. Halo'nun hemen arkasında aşağı doğru inen küçük bir bölüm, altta küçük bir kıvrım ve bu da karoserin geri kalanıyla birleşiyor."

"Gerçekten güzel bir tasarım, yapısal amaçlardan ziyade aerodinamik amacı var. Çünkü Halo'nun kendisi oldukça sağlam bir titanyum parçası, ancak ardında yarattığı ayrıntı her şeyle ilgili." dedi.

Ferrari ayrıca motor kapağı bölümüne "küçük bir soğutma panjuru" eklemiş, hatta günün ilerleyen saatlerinde ikinci bir tane ile de deneme yaptılar.

Collins, "Karoserin altından sıcak havanın bir kısmını dışarı atan bir başka küçük soğutma çıkışları var."

"Geçen yılki araçta da vardı, onu devam ettirdiler ama Ferrari'den gerçekten güzel bir tasarım yapmış." dedi.