Formula 1 Amerika GP

Colapinto’dan Clarkson’a yanıt: "Gülüp geçmeye çalışıyorum"

Alpine’in Arjantinli pilotu Franco Colapinto, sunucu Jeremy Clarkson’ın Austin’de milliyeti üzerinden yaptığı tartışmalı şakalara yanıt verdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 19:20

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Franco Colapinto, Alpine

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

ABD Grand Prix’sinde motor bileşeni değişimleri nedeniyle 10 sıra grid cezası alan Franco Colapinto, yarış öncesinde canlı yayında Jeremy Clarkson’ın yorumlarına dahil olmuştu. Sky Sports F1 yayınında Martin Brundle’a konuşan 66 yaşındaki Clarckson, Colapinto’nun sırf Arjantinli olduğu için grid cezası alması gerektiğini ima ederek 2014 yılında Top Gear çekimleri sırasında Arjantin’de yaşadığı olaylı plak krizine göndermede bulunmuştu.

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Alpine takımı konuklarının bu sözlerini hemen kınayarak Colapinto’nun arkasında olduklarını duyururken, Arjantinli genç pilot pazar günkü yarışın ardından konuyu şu sözlerle değerlendirdi: "Sanırım kendisi her zaman bu tarz şakalar yapan biri. Şahsen tanımıyorum ama bana verilen bilgiler bu yönde.”

“Ne söylediğini tam olarak görmedim, durumu menajerim Jamie’den öğrendim. Ben sadece işime odaklanıp gülüp geçmeye çalışıyorum ama bu tek başıma yapabileceğim bir şey değil, birçok kişinin desteğini gerektiriyor."

Franco Colapinto, Alpine

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Colapinto’nun menajeri Jamie Campbell-Walter ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Clarkson’ın ifadelerini kabul edilemez olarak nitelendirerek, "Franco’nun milliyeti üzerinden yapılan bu yorumlar tamamen kabul edilemez. Şaka olsun ya da olmasın, Formula 1’de bu tür ifadelere yer yoktur. Franco ve taraftarları çok daha iyisini hak ediyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

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- Motorsport.com Ekibi

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