Colapinto: "Yarıştan sonra Hamilton ile el sıkışmak, günün en güzel anıydı"
Williams pilotu Franco Colapinto, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla Lewis Hamilton'ın Azerbaycan Grand Prix'sindeki performansından dolayı kendisini tebrik ettiği anı açıkladı.
Franco Colapinto, Williams Racing
Fotoğraf: Williams
İtalya Grand Prix'si öncesinde Logan Sargeant'ın yerini alan Colapinto, Azerbaycan'daki yarışı sekizinci sırada bitirerek sadece ikinci yarışında puan almış oldu.
Colapinto yarışı yedi kez Dünya Şampiyonu olan Mercedes pilotu Hamilton'ın bir sıra önünde bitirdi.
Yarıştan sonra Colapinto, Instagram'da Hamilton'ın kapalı parkta omzuna dokunduğu bir fotoğrafı paylaşarak bunu günün en önemli anı olarak nitelendirdi.
Fotoğrafta şunlar yazıyordu: "Günün en güzel anı."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, during the drivers parade
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
"Bir yarıştan sonra Lewis Hamilton ile el sıkışmak çok çılgınca! Bu en büyük hayalimin gerçekleşmesi demek. Vay canına!"
Yarıştan sonra konuşan Hamilton, Colapinto ve bir diğer çaylak pilot olan Oliver Bearman'ın performanslarından övgüyle bahsederek, ikiliyle yarışmayı 'gerçekten harika' olarak nitelendirdi.
"Zorlu bir gündü ama çaylakların bugün bu kadar iyi iş çıkardığını görmek, böylesine büyük genç yeteneklerin parlak geleceklerle geldiğini görmek gerçekten harikaydı."
"Onlarla yarışmak gerçekten çok güzeldi."
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