Colapinto, Williams ile Britanya GP ilk antrenman seansına katılacak
Arjantinli genç sürücü, Silverstone'deki ilk antrenman seansında Williams aracının direksiyonuna geçecek.
Formula 2 sürücüsü Franco Colapinto, ilk antrenmanda Logan Sargeant 'ın yerine geçerek ilk kez resmi bir F1 seansında piste çıkacak.
Williams sportif direktörü Sven Smeets, bu hamlenin Colapinto'nun F2'deki ilk sezonunda gösterdiği güçlü performans sonrası bir "ödül" niteliği taşıdığını söyledi.
Franco Colapinto, Williams Racing Academy
Photo by: Dutch Photo Agency
Williams'ın sürücü akademisinde yetişen 21 yaşındaki Arjantinli, Imola'da ilk sprint zaferini kazanmış, daha sonra Barcelona ve Red Bull Ring'deki ana yarışları ikinci bitirmişti.
Smeets, "Franco F2'deki ilk sezonuna çok cesaret verici bir başlangıç yaptı ve son iki yıldaki performansını F1'deki ilk sürüşüyle ödüllendirmekten mutluluk duyuyoruz."
"Williams Racing Sürücü Akademisi'ndeki yetenekli pilot grubumuzla gurur duyuyoruz. Onlara ilerleme fırsatı verip, bu önemli şansı yakalamalarını sağlamak bizim için önemli." dedi.
Colapinto, Formula 3'te geçirdiği iki sezonunun ardından bu yıl Formula 2'ye geçmişti.
Geçen sezon Abu Dhabi'de 2023 FW45'ini deneyerek F1 araçlarıyla ilk deneyimini tatmıştı.
Williams şu anda Sargeant'ın takımdaki geleceği belirsiz olduğu için olası tüm sürücü seçenekleri değerlendirmeye çalışıyor.
Esteban Ocon, Valtteri Bottas ve Carlos Sainz öne çıkan adaylar.
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