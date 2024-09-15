Colapinto: "Umarım Williams koltuğunu hak ettiğimi gösterebilmişimdir"
Franco Colapinto, Formula 1'in 2024 Azerbaycan Grand Prix'sinde elde ettiği puanların yeteneğini göstermesini ve Logan Sargeant'ın erken ayrılmasının ardından Williams'ta yer almayı hak ettiğini umuyor.
Colapinto'nun Bakü'de elde ettiği başarılar - Q3'e kalması ve yarışı sekizinci bitirerek dört puan alması - Sargeant'ın Williams takımıyla F1'de geçirdiği süre boyunca başaramadığı şeylerdi.
Bakü yarışının sonunda Colapinto, Haas pilotu Nico Hulkenberg'i geçerek 10. sıraya yükselmişti ki Carlos Sainz ve Sergio Perez'in kazasıyla iki sıra daha yükseldi.
Daha sonra Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu gazetecilere konuşan Colapinto, Bakü'deki yarışın ardından şunları söyledi: "Bana bir koltuk vererek çok fazla güvendiler."
Colapinto, "Beni bir koltuğa oturtarak çok fazla güven ve itimat gösterdiler. İnsanlar bu karara bir anlam verememişti."
"Ancak neler yapabileceğimi ve Formula 1'de bir koltuğu hak ettiğimi gösterdiğimi umuyorum. James Vowles'un bana verdiği fırsat bunu göstermeme yardımcı oluyor."
"Hızlı öğrenmeye çalışmak için çok çalışıyorum. Ama bence bu kadar az kilometreyle ikinci yarışımda puan almak gerçekten olumlu ve çok iyi bir şey."
"Takımla birlikte harika bir iş çıkardık. Williams'ı şampiyonada yukarı taşıdık ve sonuçtan çok mutluyum."
"Birlikte başardıklarımız için çok mutluyum ve gelecek için çalışmaya devam etmeliyiz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Williams, Colapinto'ya “bir insanın kaldırabileceğinden daha fazla bilgi” yükledi
Bottas, Brundle'ın grid eleştirisinin ardından Colapinto'yu suçladı
Williams, Colapinto'yu seçti çünkü Schumacher “özel biri değil”
Albon: "Williams'ın hava kutusu fanı hatasının altında 'hava koridoru elde etme çabası' yatıyor"
Williams, Sainz transferinin ardından zirveyi hedefliyor
Vowles, "özel değil" sözü nedeniyle Schumacher'den özür diledi
Son Haberler
Alonso: "Bakü'de tüm grid %100'e yakın bir sürüş sergiledi"
Norris: "Ferrari, Red Bull'dan daha büyük bir tehdit"
Colapinto: "Yarıştan sonra Hamilton ile el sıkışmak, günün en güzel anıydı"
Horner: "Red Bull'un McLaren'ı kovalaması F1 şampiyonluk mücadelesinin 'dinamiğini değiştiriyor'"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar