Colapinto: "Umarım Williams koltuğunu hak ettiğimi gösterebilmişimdir"

Colapinto'nun Bakü'de elde ettiği başarılar - Q3'e kalması ve yarışı sekizinci bitirerek dört puan alması - Sargeant'ın Williams takımıyla F1'de geçirdiği süre boyunca başaramadığı şeylerdi.

Bakü yarışının sonunda Colapinto, Haas pilotu Nico Hulkenberg'i geçerek 10. sıraya yükselmişti ki Carlos Sainz ve Sergio Perez'in kazasıyla iki sıra daha yükseldi.

Daha sonra Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu gazetecilere konuşan Colapinto, Bakü'deki yarışın ardından şunları söyledi: "Bana bir koltuk vererek çok fazla güvendiler."

Colapinto, "Beni bir koltuğa oturtarak çok fazla güven ve itimat gösterdiler. İnsanlar bu karara bir anlam verememişti."

"Ancak neler yapabileceğimi ve Formula 1'de bir koltuğu hak ettiğimi gösterdiğimi umuyorum. James Vowles'un bana verdiği fırsat bunu göstermeme yardımcı oluyor."

"Hızlı öğrenmeye çalışmak için çok çalışıyorum. Ama bence bu kadar az kilometreyle ikinci yarışımda puan almak gerçekten olumlu ve çok iyi bir şey."

"Takımla birlikte harika bir iş çıkardık. Williams'ı şampiyonada yukarı taşıdık ve sonuçtan çok mutluyum."

"Birlikte başardıklarımız için çok mutluyum ve gelecek için çalışmaya devam etmeliyiz."