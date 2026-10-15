Formula 1 Singapur GP

Colapinto, taraftarlarına seslendi: "Bana veya geleceğime fayda sağlamıyorsunuz"

Franco Colapinto, rakiplerine ve takım personeline yönelik sosyal medyadaki linçe tepki göstererek bu davranışlara son verilmesini istedi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 15 Eki 2026 10:20

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Franco Colapinto, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Formula 1’e katıldığı günden bu yana oldukça tutkulu bir taraftar kitlesine sahip olan Franco Colapinto, sosyal medyada sınırların aşılması üzerine sessizliğini bozdu. Son dönemde takım arkadaşı Pierre Gasly ve McLaren yıldızı Lando Norris başta olmak üzere, mühendisler ve mekanikerler de Arjantinli pilotun taraftarlarının hedefi haline gelmişti.

İspanya (Madrid) yarışında farklı stratejilerde olmalarına rağmen Gasly'nin kendisine yol vermemesi ve Azerbaycan'daki temas sonrası yaşanan tartışmalar gerilimi tırmandırmış, hatta Alpine Danışmanı Flavio Briatore saldırıların durmaması halinde Colapinto'ya medya ambargosu uygulayabileceklerini belirtmişti.

Gelecek yıl Gucci gibi dev bir markayı ana sponsor yapmaya hazırlanan Alpine tarafında da kriz yaratan bu durum üzerine Arjantinli genç yetenek, kendi ana dilinde bir açıklama yayınladı.

Franco Colapinto, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Aşırıya kaçan tepkilerin kendisine ve kariyerine zarar verdiğini vurgulayan Colapinto, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Herkese merhaba. Bir süredir sizinle konuşmam gereken çok önemli bir konu var.

“Muhtemelen daha önce konuşmalıydım ancak bu, üzerinde durulması, değiştirmemiz ve iyileştirmemiz gereken bir mesele.”

“Bana en başından beri destek olduğunuz için her zaman minnettar kalacağım; sizin gibi taraftarlarım olduğu için kendimi son derece şanslı hissediyorum. Bana verdiğiniz tüm destek için size minnettarım.”

“Antrenman yapıp kendimizi geliştirmeye çalışırken, yarıştan yarışa, günden güne hem bana hem de takıma büyük destek oluyorsunuz, tüm bunlar için gerçekten teşekkür ederim.”

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

“İşler yolunda gittiğinde, kendim ve takımım adına puanlar kazandığımda bunun sizi son derece gururlandırdığını biliyorum. Ancak bazen aşırıya kaçıyoruz.”

"Beni desteklemek yerine insanları eleştiriyor; diğer pilotlara, meslektaşlarıma, takım arkadaşlarıma, mekanikerlerime ve her gün birlikte çalıştığım mühendislerime saldırıyoruz.”

“Beni savunduğunuzu sanıyorsunuz ama aslında tam tersini yapıyorsunuz. Bana da geleceğime de fayda sağlamıyorsunuz.”

“Toplum olarak daha iyi olmaya çalışmalıyız. Eğer daha iyi performans göstermeme, hedeflerime ulaşmama ve puanlar almama yardımcı olmak istiyorsanız, bu duruma bir son vermemiz gerekiyor.”

“Bunu hep birlikte yapmalıyız."

Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Süreç boyunca odağını korumak için sosyal medya hesaplarını kullanmayı bıraktığını hatırlatan 23 yaşındaki pilot, mesajını şöyle tamamladı: "Bir süre önce sosyal medyadan uzaklaşma ve ara verme kararı aldım.”

“Hayalime, yarış kariyerime ve istediğimiz sonuçları almak için takımla birlikte çalışmaya odaklanmak istiyorum.”

“Yarış pistlerinde birbirimizi görmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. İyi günde ve kötü günde tek bir büyük takım olarak birbirimizin yanında olalım.”

“Anlayışınız ve desteğiniz için kalpten teşekkür ederim."

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- Motorsport.com Ekibi

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