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Formula 1

Colapinto, Sainz'a övgüler yağdırdı: "Ona ve babasına hayranım"

Franco Colapinto, Carlos Sainz'ın Williams'ı ileriye taşımaya yardımcı olacağını söylerken, ona ve babasına olan hayranlığını da dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

21 yaşındaki pilot, Hollanda Grand Prix'sinin ardından sürpriz bir şekilde Logan Sargeant'ın yerine geçti.

Arjantinli pilotun Sargeant'ı geride bırakması iki yarış sürdü ve 4 puan topladı.

Colapinto, kendisine bu fırsatı veren James Vowles'u övdü.

"James'in beni o koltuğa oturtmak için verdiği fırsat ve bana duyduğu güven çok takdir ettiğim bir şey. Gerçekten bir kumar oynadı, sezon ortasında sürücü değiştirmek çok zordur."

"Ona doğru bir seçim yaptığını kanıtlamak istiyorum. Monza'da herkes çok mutluydu, çok olumlu bir yarış geçirdik."

Franco Colapinto, Williams Racing

Franco Colapinto, Williams Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Colapinto, 2025 sezonu için Sainz ve Albon'un Williams'ı üst sıralara taşıyabilecek bir ikili olduğuna inanıyor.

"Carlos çok iyi bir sürücü, ona ve babasına büyük hayranlık duyuyorum." 

"Onlar iyi genlere sahip bir aile çünkü hepsi yaptıkları işte çok iyiler. Carlos harika bir sürücü ve bulunduğu yere çok çaba sarf ederek geldi."

"Bence Alex'le birlikte çok olumlu bir yıl geçirecek. Williams'ta iki harika pilot var ve takımı ileriye götürecekler, umarım çok başarılı olur."

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