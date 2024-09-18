Colapinto, Sainz'a övgüler yağdırdı: "Ona ve babasına hayranım"
Franco Colapinto, Carlos Sainz'ın Williams'ı ileriye taşımaya yardımcı olacağını söylerken, ona ve babasına olan hayranlığını da dile getirdi.
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
21 yaşındaki pilot, Hollanda Grand Prix'sinin ardından sürpriz bir şekilde Logan Sargeant'ın yerine geçti.
Arjantinli pilotun Sargeant'ı geride bırakması iki yarış sürdü ve 4 puan topladı.
Colapinto, kendisine bu fırsatı veren James Vowles'u övdü.
"James'in beni o koltuğa oturtmak için verdiği fırsat ve bana duyduğu güven çok takdir ettiğim bir şey. Gerçekten bir kumar oynadı, sezon ortasında sürücü değiştirmek çok zordur."
"Ona doğru bir seçim yaptığını kanıtlamak istiyorum. Monza'da herkes çok mutluydu, çok olumlu bir yarış geçirdik."
Franco Colapinto, Williams Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Colapinto, 2025 sezonu için Sainz ve Albon'un Williams'ı üst sıralara taşıyabilecek bir ikili olduğuna inanıyor.
"Carlos çok iyi bir sürücü, ona ve babasına büyük hayranlık duyuyorum."
"Onlar iyi genlere sahip bir aile çünkü hepsi yaptıkları işte çok iyiler. Carlos harika bir sürücü ve bulunduğu yere çok çaba sarf ederek geldi."
"Bence Alex'le birlikte çok olumlu bir yıl geçirecek. Williams'ta iki harika pilot var ve takımı ileriye götürecekler, umarım çok başarılı olur."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Gasly ümitsiz: "Araç istediğimiz gibi değil ve yılın geri kalanında bunu değiştiremeyeceğiz"
Miller'ın Pramac Yamaha'ya katılmasıyla, 2025 MotoGP gridi tamamlandı!
Norris ve Verstappen, küfür konusunda kısıtlama istemiyor: "Beş yaşında falan mıyız?"
Hamilton, Ben Sulayem'in 'rapçi' söylemini ırkçı bulmuş
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar