Colapinto, Red Bull'un radarında olabilir
Helmut Marko, Red Bull'un gelecekte şu anki Williams çaylak pilotu olan Franco Colapinto'yu değerlendirip değerlendirmeyeceği hakkında konuştu.
Franco Colapinto, Williams Racing, arrives at the track
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Colapinto'nun Red Bull ailesi için Williams'tan ayrılacağı söylentileri tamamen spekülasyondan ibaret olsa da Red Bull, Ricciardo'yu Lawson lehine VCARB'dan gönderdikten sonra gelecek için seçeneklerini gözden geçiriyor.
Colapinto'yu düşünüp düşünmediği sorulan Marko, Motorsport-Total'e şunları söyledi: "Bence Williams ile uzun vadeli bir sözleşmesi var ve kesinlikle gelecek vadeden bir pilot. Bakü ve Singapur'da gösterdiği performans inanılmazdı."
Helmut Marko, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
"Colapinto'nun genç serilerde nispeten deneyimsiz ve çok başarılı olmadığını görüyoruz, gerçi hiçbir zaman en iyi takımlarda yer almadığını söylemek gerekir ama şu anda inanılmaz bir performans sergiliyor."
"Formula 2 pilotlarının Formula 1'de performans gösterme potansiyeli var, geçmişte olduğu gibi her zaman sadece beş veya üç yıllık deneyime sahip sürücülere güvenemezsiniz."
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