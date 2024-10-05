Colapinto, Red Bull'un radarında olabilir mi?

Red Bull'a Williams'ın etkileyici pilotu Franco Colapinto ile anlaşması söylendi.

Colapinto, düşük performans gösteren Logan Sargeant’ın yerine sezon ortasında Formula 1’e adım attı ve son üç Grand Prix’de Williams adına etkileyici bir performans sergiledi.

Ancak Alex Albon ve Carlos Sainz çoktan onaylandığı için 2025'te Williams’ta tam zamanlı bir yarış koltuğu alamayacağını biliyor.

Bunun yerine Red Bull'a Arjantinli yeteneği izlemesi söylendi.

F1 Nation podcast sunucusu Tom Clarkson, “Monza'ya katıldığından beri yaptığı her şey etkileyiciydi.”

“Küçük bir kaza geçirdi ve geri döndü, asla moralini bozmadı.”

“Singapur, zihinsel ve fiziksel olarak çok zor bir yarıştı. Yarışı puanların hemen dışında bitirdi ama sıralamalarda Albon'a yakındı.

“Bu adamı ne kadar övsem az!” dedi.

Muhabir Lawrence Barretto cevap verdi: “Bu sıralama performansı hakkında uzun süre konuşacağız.

“Albon, Williams'ta kariyerini yeniden inşa etti ve gelecek yıl takım arkadaşı olduklarında Carlos Sainz'a çok şey katacağı düşünülüyor.

“Ama bu çocuk [Colapinto] geliyor, bilmediği pistlerde yarışıyor, ilk yarışta puan alıyor, ikinci yarışta ise en yüksek puanlı sürücülerle arasındaki fark neredeyse 0.001.”

“Kendini ortaya koyuyor. Formula 1'de bu şansı hak ettiğini kanıtlamak istiyor.

“Herkes Colapinto hakkında konuşuyor.”

Avustralya'nın Channel 10 kanalından Sam Power şunları ekledi: “Birçok takım yöneticisinin ‘Bu yetenekten nasıl yararlanabiliriz?’ diye düşünmesine neden oldu.”

“Red Bull'a bakın...”

Clarkson ise merakını şöyle dile getirdi: “Sainz hâlâ kararsız olsaydı ve bu üç yarışla Franco kendini kanıtlamış olsaydı, parayı getiriyor, Sainz ise maliyetli. James Vowles, ‘2025 için sürücü kadrom Albon ve Franco Colapinto, üzgünüm Carlos Sainz, Audi’ye git ve sür!’ der miydi?”

Power, “Franco Red Bull için uygun olur mu? Eğer Christian Horner George Russell'ı düşüneceğini söylüyorsa, neden Franco'ya bakmasın?”

“Liam Lawson'ın yaptığı gibi vekaleten inanılmaz bir iş çıkarmış bir sürücü.”

“Arjantin gibi Formula 1’in uzun süredir erişemediği yeni bir pazar ve demografiyi açıyor. Bu durumda, gelecekte ne yapacağına bakmak istiyorsan, Franco güçlü bir aday.”

Barretto cevap verdi: “Helmut Marko zor kararlar almaktan korkmuyor ve Colapinto gibi bir yeteneği kaçırmak istemeyecektir.”