Colapinto: "Hızlı olmak beklediğim bir şeydi"

Franco Colapinto, Monza’da beklenmedik bir şekilde Formula 1’e girişinden bu yana Williams için gösterdiği etkileyici performanslarıyla hayranları şaşırttı. Ama kendisi? O kadar da değil.

Colapinto, Eylül'deki İtalya Grand Prix'sinden itibaren zorlanan Logan Sargeant'ın yerini almıştı. O dönem, Arjantinli Formula 2 pilotunun hazır olup olmadığı ve takım patronu James Vowles'un bir çaylağa güvenerek risk alıp almadığı sorgulandı.

Üç yarış sonra, Vowles'a aynı gazeteciler tarafından Colapinto'yu neden daha önce getirmediği soruldu.

Bu da Colapinto'nun şu ana kadarki üç yarışta ne kadar büyük bir etki yarattığını gösteriyor. İtalya'daki umut verici ilk performansını, Bakü'deki ilk puanları ve Singapur'daki bir başka sağlam sürüşü ile devam ettirdi.

Colapinto, hızlı yükselişine rağmen F1'e alıştı ve üzerindeki ekstra ilgiden hiç etkilenmiş ya da üç yarışta deneyimli takım arkadaşı Alex Albon'a Sargeant’ın yapabildiğinden daha fazla yaklaşabilmesine şaşırmış görünmüyor.

Singapur’da Autosport’a verdiği röportajda rahat ve kendinden emin bir şekilde konuşan Colapinto, “Ne yapabileceğimi biliyorum ve hızlı olmayı bekliyordum.”

“Araçla çok fazla deneyimim olmasa da takımın fikri ve beni araca koymalarının nedeni buydu, bu yüzden takıma yardımcı olduğum için mutluyum.” dedi.

Oliver Bearman'ın Ferrari ile Cidde’deki etkileyici performansının ardından Colapinto, çaylak pilotların hemen fark yaratmasının en yeni örneği oldu. Bu durum, yüksek teknoloji simülatörlerde geçirilen binlerce saat ve yedek pilot olarak takımlarına tamamen hazır olmalarıyla açıklanabilir.

Colapinto öğrenme süreci hakkında, “Ekip olarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.”

Franco Colapinto, Williams FW46, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Zor bir süreç. Araçta değiştirebileceğiniz pek çok şey var. Ama her piste çıktığımda öğreniyorum ve araca biraz daha alışıyorum, araçtan maksimum performansı nasıl alabileceğimi biraz daha iyi anlıyorum ve bu iyi gidiyor.” dedi.

Sao Paulo'daki Körfez Hız Festivali'nde Autosport'a konuşan Albon, F1 pilotu olma statüsünün yeni takım arkadaşına ne kadar doğal geldiğinden etkilendiğini söyledi.

Albon, “Evet, o çok hızlı ve pilot olarak da çok rahat.”

“Bence bu spora girmek onun için çok doğal. Bazı pilotlar oldukça gergin ve biraz sinirlidir. O böyle hissetmiyor gibi görünüyor. Çok zor olan pistlerde de hemen gelip hızlı oldu.” dedi.

Ancak belli etmese de Colapinto geçtiğimiz ay hayatının altüst olduğunu ve çocukluk hayallerine beklediğinden çok daha erken ulaştığını kabul ediyor.

Arjantinli pilot, “Evet, çok şey değişti. Bir gün önce hala F2'de yarışıyordum. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adımdı, tabii ki bir hayalin gerçekleşmesiydi.”

“Bu fırsattan çok keyif alıyorum ve zor olacağını biliyorum ama bu öğrenme sürecini hızlı bir şekilde atlatmamı sağlamak için ekip olarak harika bir iş çıkarıyoruz. Birlikte katıldığımız ikinci yarışta şimdiden puan aldık. Takım olarak birlikte bu kadar iyi çalışıyor olmak bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.”

“Alex Formula 1'e geldiğimden beri bana çok yardımcı oldu. Bana göre sıralamanın en iyilerinden biri olan bir referansa sahip olmak gerçekten çok olumlu ve Monza'ya geldiğimden beri tüm bu adımları çok daha hızlı atmama yardımcı oldu. Böyle bir takım arkadaşına sahip olmak başlangıç için harika bir yol.” dedi.

Colapinto'nun F1 rüyası şimdilik kısa ömürlü olabilir, Ferrari'den ayrılan Carlos Sainz 2025 ve sonrası için koltuğa oturana kadar sezonun geri kalanında takımda kalacak. Vowles hâlâ 2025 için griddeki son boş koltuk olan Sauber'de genç pilot için gelecek yıl bir yer ayarlamaya çalışırken, 21 yaşındaki Colapinto’nun değerini kanıtlamak ve bu fırsatın tadını çıkarmak için altı yarışı daha var.

Franco Colapinto, Williams FW46 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Colapinto, Williams Akademi üyesi olarak kurduğu yakın bağların ardından ve Vowles'un kendisine şans vermesine duyduğu minnettarlıktan dolayı uzun vadede Williams'a bağlı kalmak istediğini söylüyor.

Colapinto, “Gelecek yıl ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok.”

“Elbette James'in beni F1'de tutmak istemesi çok heyecan verici ve bunun için minnettarım. F1'de farkında olmanız gereken pek çok şey ve zor olan pek çok ayrıntı var. O da tüm bunların üstesinden gelmem için bana yardımcı oluyor. Bu hayali gerçekleştirmemde bana yardımcı olan oydu.”

“Williams'ta kalmak istiyorum, bu takımı ve çalışma şeklini seviyorum. Bence minnettar olmak gerekiyor çünkü bana bir F1 aracına binme fırsatı veren ilk kişiler onlar.”

“Gelecekte bu takımda bir fırsat yakalamayı çok isterim. Olmazsa, seçenekler hakkında bir fikrim yok ama A planım takımda kalmak. Genç kategorilerde olduğumdan beri bana çok yatırım yaptılar ve tüm bunlar için minnettarım.” diye ekledi.

Ancak Colapinto şimdilik, 2025 hakkında endişelenmek yerine, önüne bakmaya ve hayatı yarıştan yarışa yaşamaya söz verdi. Ne de olsa bu hem Vowles'a borcunu ödemenin, hem de tüm padok için itibarını göstermeye devam etmenin en iyi yolu.

“Elimden gelenin en iyisini yapmaya ve kendime odaklanmaya çalışıyorum.”

“Sonuçlar gelmeye başladı, bu çok olumlu, bu yüzden önümüzdeki birkaç yarışta neler yapabileceğimizi görelim. Önümüzde bizim için iyi yarışlar olduğunu düşünüyorum.” dedi.